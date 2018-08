Cum se poate rezolva problema cu rata scazuta a somajului din Europa Centrala si de Est

In Europa Centrala si de Este sunt foarte multe probleme economice datorate de rata crescuta a somajului. Acest lucru duce la incetinirea economiei, insa exista solutii care ar putea schimba cursul acestor probleme.

Zilele trecute compania de consultanta imobiliara Colliers International a publicat un raport intitulat „CEE Labour Force Riddle” prin care precizeaza ca aceasta incetinire economica poate fi stopata daca se aplica mai multe solutii eficiente.

Cea mai mare problema in prezent este reprezentata de forta de munca. Foarte multi angajatori iau in calcul atunci cand fac un plan de afaceri, potentialul angajatilor si cat de repede pot fi gasiti. Daca problemele cu forta de munca nu se rezolva in cele mai mari 6 state membre UE din regiunea ECE, atunci ar putea urma presiuni foarte mari asupra cresterii PIB. Nu este tocmai o veste buna deoarece poate avea efecte negative de lunga durata asupra investitiilor dar si poate duce la o recesiune.

„Problema aceasta există deoarece, de regulă, atunci când economiile ating niveluri ciclice scăzute ale şomajului, precedentul istoric arată că va avea loc o încetinire economică. Această încetinire presupune pierderea locurilor de muncă, creşterea ratei şomajului şi, astfel, se restabileşte un echilibru pe piaţa muncii. Acest mecanism implică pierderi economice deloc atrăgătoare pentru factorii de decizie politică, pentru mediul de afaceri sau pentru proprietarii de active imobiliare”, a declarat Mark Robinson, CEE Research Specialist

Iata cele 6 solutii propuse:

1.Reintoarcerea fortei de munca in tarile din Europa Centrala si de Est. In vest au emigrat doar in anul 2016 peste 500 mii de locuitori din cele 6 tari ECE. Nu exista inca in efect de bumerang insa conditii pentru declansarea acestuia incep sa fie puse in practica, de exemplu cresterea salariilor.

2.Imigratia din Este. Este o solutie care poate stimula forta de munca din ECE.

3.Imbunatatirea calitatii muncii. Este nevoie de o mai buna educatie si formare a viitorilor muncitori pentru sporirea productivitatii.

4.Cresterea ratei de activitate a persoanelor intre 14-64 de ani.

5.Automatizarea. Acest factor poate influenta foarte mult productivitatea unui angajat, la fel ca si reducerea orelor de lucru saptamanale.

6.Recesiunea. poate fi evitata si in tarile ECE dar in acest moment inflatia este in continua crestere, iar bancile deja fac presiuni pentru majoratea ratelor dobanzilor.