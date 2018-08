Casa sau apartament nou? Care sunt elementele care nu pot lipsi dintr-o locuinta moderna?

Casa vs apartament

Atunci cand vine vorba de alegerea unei locuinte exista doua variante si anume: apartament si casa. Casa este preferata de multi deoarece este mult mai incapatoare si poate sa arate exact cum isi doreste si viseaza fiecare, atat in exterior cat si in interior, se pot face orice fel de modificari la orice ora fara a deranja vecinii, se poate asculta muzica la volum ridicat fara a exista grija de prea multa galagie. De asemenea, daca alegi casa in detrimentul aparatmentului te poti bucura de gradina si de garaj. Cu toate acestea dezavantajul este ca de multe ori nu poti sa iti construiesti o casa in zone centrale ale Bucurestiului deoarece nu exista foarte multe locuri disponibile.

Apartamentul este locul in care te bucuri de o comunitate si de aceea trebuie sa fii foarte tacut sa nu ii deranjezi pe ceilalti, trebuie sa iti cumperi loc de parcare daca nu vrei sa stai toata ziua sa iti cauti un loc pentru masina de fiecare data cand pleci cu ea. Cu toate acestea, apartamentul este preferat de multi bucuresteni deoarece exista foarte multe apartamente de vanzare atat in zone centrale cat si in cele marginale. Cei mai multi aleg sa isi cumpere un apartament aproape de metrou deoarece metroul este mijlocul de transport in comun cel mai rapid si ajunge in toate sectoarele, fiind mai rapid chiar si decat masina, evitand astfel aglomeratia din orele de varf.

Idei pentru casa ta

Atunci cand iti construiesti sau iti cumperi o casa trebuie sa fii foarte atent la instalatiile sanitare si termice. Aceste trebuie sa fie montate cu grija pentru ca tu si familia ta sa fiti mereu in siguranta, de aceea este de preferat sa apelezi la un instalator din Bucuresti pentru a verifica si a monta cu grija fiecare instalatie sanitara sau termica. Un instalator din echipa Mouse Instal Bucuresti este acolo pentru tine 24 din 24 ore, 7 zile din 7 pentru a te ajuta atunci cand intampini o problema indiferent de sectorul in care te afli.

Casa trebuie sa transmita caldura si iubire, trebuie sa fie facuta astfel incat sa va aduca liniste si sa va ofere sentimentul de acasa, iar lemnul este un material care iti poate oferi acest sentiment. Poti sa folosesti lemn in sufragerie si sa faci un perete din acesta care o sa ofere intregii case un aspect placut si intim.

In fata acestui perete din lemn poti sa optezi pentru un semineu pe baza de lemne care sa armonizeze intreaga locuinta. Daca alegi un astfel de semineu atunci trebuie sa acorzi o atentie sporita cosului de fum, atat din punct de vedere al designului, cat si al sigurantei. Daca vrei sa investesti in produse de calitate, gama de cosuri de fum Max Stil contine modele fabricate in functie de gustul si dorinta pe care o ai, astfel incat sa ai parte de o locuinta armonioasa. Pe langa acest aspect, cosurile de fum Max Stil sunt cosuri care prezinta o rezistenta crescuta la socurile termice si asigura raspandirea gazelor consumate in mod uniform.

Idei pentru apartamentul tau

Cand vine vorba de apartament, acesta trebuie sa te reprezinte in totalitate, joaca-te cu contrastele si foloseste culori astfel incat sa iti scoata in evidenta personalitatea. Acorda o atentie sporita bucatariei pentru a face din ea un loc placut in care sa gatesti cu drag, atat pentru tine cat si pentru cei dragi, folosind un contrast intre alb si negru spre exemplu. Opteaza pentru un cuptor incorporabil pentru a da acel aspect de legatura si ciclicitate in bucataria ta, dar ai mare grija atunci cand il montezi. Este de preferat ca un instalator sa faca acest lucru pentru a nu exista scurgeri de gaz sau alte probleme care te pot afecta pe tine si pe cei din jurul tau.

De asemenea, trebuie sa acorzi importanta sporita si incalzirii. Daca stai la parter, iarna este destul de frig indiferent daca blocul este izolat sau nu deoarece frigul o sa vina de jos, iar daca stai la ultimul etaj atunci toata caldura o sa se degaje foarte repede prin tavan.

Pentru a evita acest neplaceri, poti sa optezi pentru incazire in pardoseala. Instalatiile complete de incalzire in pardoseala de la TotalHeat iti ofera calitate si durabilitate, avand un sistem 100% izolat care