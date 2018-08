Parfumurile premium dezvaluie stilul elitist al celor mai frumoase femei din lume

Proclamate „cele mai frumoase femei din lume”, romancele prefera si cele mai scumpe parfumuri de marca, sau cel putin aceasta este impresia dezvaluita de cele mai citite portaluri pentru femei si de marii retaileri care au dezvoltat adevarate business-uri din vanzarea parfumurilor mainstream, premium si de nisa dedicate publicului feminin.

Romania a prins gustul produselor de elita, fundamentand o piata dornica de esente fine, gravate cu amprenta pretioasa a marcilor sub egida carora sunt lansate. In timp ce Yves Saint Laurent este principalul pion ce tine fruntea categoriilor de parfumuri classy, usor conventionale, dar totusi nonconformiste, Chanel si Christian Dior sunt doua branduri ce si-au castigat statutul gratie caracterului atribuit fiecarui parfum.

„Parfumul este complimentul care desavaseste personalitatea unei femei, piesa finala din puzzle – ul unui outfit”. – Christian Dior

Stilul femeii moderne se raporteaza la elemente initiate prin outfit, insa este finisat prin accente fine, pretioase redate de calitatea inconfundabila a parfumurilor premium. Contrar aparentelor care sustin ca nu orice femeie si-ar permite sa achizitioneze parfumuri originale de dama, se pare ca aproximativ 60% dintre romance opteaza pentru achizitia unui parfum scump, in sensul in care esentele de parfum asigura o persistenta si o longevitate notabile. Aura olfactiva este, de altfel, dezirabila in cazul acestora, intrucat triunghiul notelor de top, de mijloc si de baza este reunit sub egida notelor de calitate superioara.

Yves Saint Laurent Black Opium, un accesoriu premium al femeilor cu stil

Parfumurile se bucura de propriul lor caracter instigat prin selectia notelor olfactive din compozitie. In timp ce unele parfumuri sunt dulci, fresh sau condimentate, parfumul de dama Yves Saint Laurent Black Opium este pur si simplu perfect. Cu un debut dulce, suav, propagat prin accente vibrante de para si flori de portocal intensificate cu un touch de piper roz, parfumul dezvaluie o inima care se zbate intre accente de cafea si iasomie, in timp ce baza carnoasa, gravata cu note de patchouli, cedru si vanilie, confera textura si caracter printr-o intensitate viscerala.

Departe de a fi doar un bestseller al Casei Yves Saint Laurent, acest parfum original de dama surprinde prin flanker-ul contemporan, cambrat pe asteptarile si gusturile slefuite ale femeii moderne, dar si printr-o asociere indrazneata a accentelor identificate de geniul maestrilor parfumieri Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Olivier Cresp si Honorine Blanc. Pulverizarea acestui parfum de dama constituie elementul ce desavarseste tinutele cu stil ale romancelor, integrandu-se cu succes in tinutele destinate evenimentelor de seara.

Tu faci o esenta sa fie mai frumoasa la contactul cu pH-ul pielii tale

Se vorbeste adesea despre parfumuri de dama care au facut istorie, insa prea putin despre personalitatea fiecarei esente. Potrivit parfumierilor care au conlucrat la lansarea bestseller-urilor caselor Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Chanel sau Christian Dior, pH-ul pielii reprezinta un element ce poate schimba exprimarea unui parfum, motiv pentru care o esenta se poate simti total diferit la uscarea pe piele. Prin urmare, aceasta exeplicatie desfiinteaza zvonurile nefondate cu privire la parfumurile care nu ar fi originale.

Feminitatea rezida din maniera in care porti un anumit parfum de marca, dar si din proiectia pe baza careia este fundamentata esenta. De obicei, debuturile florale urmate de un val citric si finisate cu o baza carnoasa din lemn de santal constituie ecuatia de baza a parfumurilor mainstream, in timp ce parfumurile premium pentru femei se situeaza la polul opus, oferind elixire efervescente pentru simturi. Independent de parfumul pe care decizi sa il porti, este important sa ii deslusesti caracterul olfactiv care te va ajuta sa fii mai frumoasa si irezistibila gratie notelor interesante care iti invaluie tinuta.

Femeile din Romania iubesc parfumurile fine ce devin laitmotivul tinutei lor zilnice. Capabile de caractere impozante si vibe-uri efervescente, cele mai bune parfumuri de dama ce au generat un precedent in randul publicului feminin poarta amprenta Caselor Yves Saint Laurent, Chanel, Christian Dior, Paco Rabanne, iar exemplele pot continua cu multe alte branduri unite in traditie si calitate superioara a notelor de compozitie. In timp ce parfumurile de zi sunt accesorizate cu buchete florale pudrate cu vanilie, parfumurile de seara seduc printr-o baza carnoasa fundamentata pe note lemnoase domolite de un touch fresh, vibrant. Toate acestea acutizeaza in cel mai profund