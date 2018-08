Libra Internet Bank raporteaza profit dublu pe primul semestru din 2018

Libra Internet Bank raporteaza, pentru primul semestru din 2018, un profit

net de 46,39 milioane lei, dublu fata de rezultatul obtinut in perioada similara a anului trecut (23,96

milioane lei).

Rezultatul remarcabil a fost obtinut in primul rand prin cresterea semnificativa a portofoliului de credite, in conditiile unei rate de neperformanta mult sub media sistemului bancar, dar si prin optimizarea cheltuielilor operationale.

„Investitiile noastre permanente si sustinute in cresterea calitatii serviciilor si in inovatie tehnologica au facut ca in prima jumatate a anului sa atragem multi clienti noi si sa ne putem mentine un ritm de

crestere ridicat, pe toate liniile de business. Un alt factor important in dezvoltarea bancii il constituie

abordarea de nisa si specializarea avansata pe segmentele profesii liberale, agricultura si real-estate, unde suntem recunoscuti drept un partener redutabil”, a declarat Emil Bituleanu, Director General LIBRA

INTERNET BANK.

La 30 iunie 2018, activele nete ale Libra Internet Bank au fost de 4,96 miliarde lei (in crestere cu 9% fata de inceputul anului), soldul surselor a fost de 4,39 miliarde lei, iar soldul creditelor de 3,06 miliarde lei.

Rata de neperformanta s-a situat la 1,69%, un nivel mult mai bun decat media pietei.