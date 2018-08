Studiile au relevat cat cheltuie o femeie de 18-34 de ani pe rochii de ocazie

Pentru o femeie nu este nimic mai placut decat o sesiune de shopping. In fapt, majoritatea celor de 18-34 ani admit ca investesc cu regularitate sume impresionante pentru a fi in pas cu cele mai noi tendinte. Pana la urma, ,,banii sunt facuti sa fie cheltuiti” – acesta este principiul care cantareste intotdeauna in deciziile pe care le iei atunci cand esti in mall sau in fata unui magazin online. Cu toate acestea, este adesea destul de dificil sa afli exact ce procent din resursele lor financiare sunt dedicate garderobei. Majoritatea femeilor evita sa discute astfel de aspecte cu prietenii lor, cu toate ca este deja bine cunoscuta pasiunea lor pentru haine, in special cand vine vorba despre a cumpara rochii de ocazie.

Un studiu realizat in Marea Britanie pe un grup de 2000 de adulti a relevat faptul ca, in medie, o femeie are in garderoba 95 de piese vestimentare, dintre care doar 43% sunt purtate regulat, iar suma cheltuita este de aproximativ 300 Lei. In fapt, majoritatea femeilor recunosc ca au doar cateva haine pe care le rotesc zi de zi, insa situatia este total diferita cand vine vorba despre rochii de ocazie. Totusi, desi acorda o atentie deosebita tinutelor de seara, femeile de 18-34 de ani prefera achizitiile de efect, dar la un pret rezonabil. Cele mai multe dintre acestea nu vor mai purta niciodata aceeasi rochie, asa ca pretul este cel care face diferenta intre o achizitie buna si una exceptionala.

Iata cateva dintre cele mai practicate moduri prin care femeile reusesc sa isi satisfaca dorinta permanenta de haine, dar sa economiseasca si bani:

Reducerile. In mod evident, majoritatea femeilor vaneaza perioadele de reduceri pentru a beneficia de cel mai bun pret pentru produsele dorite. Indiferent ca vorbim despre rochii de ocazie, pantaloni, compleuri sau oricare alte tipuri de haine, trendurile se schimba, iar retailerii nu isi permit sa ramana cu foarte multe piese vestimentare pentru anul viitor. Profita de astfel de perioada si gandeste pe termen lung; nu stii niciodata cand vei avea nevoie de o noua rochie de ocazie.

Gandeste de doua ori inainte sa cumperi. Foarte multe femei isi cumpara haine in mod impulsiv. Piata dedicata modei este extrem de vasta in ziua de astazi, asa ca este recomandat sa cantaresti bine fiecare achizitie pe care vrei sa o faci. Mai ales daca ne referim la shoppingul online, acest lucru te va ajuta sa eviti un eventual retur. Cel putin in cazul rochiilor de ocazie, poate fi destul de dificil sa faci cea mai buna achizitie. Acorda extra timp si pune in balanta aspecte precum forma corpului tau, culoarea parului sau natura evenimentului.

Hainele de designer nu sunt intotdeauna cea mai buna investitie. Trendurile se schimba rapid, asa ca daca nu dispui de un buget considerabil, nu este rentabil sa investesti zeci de mii de euro pe doar cateva piese vestimentare. Cumpara-ti haine la preturi accesibile si vei avea o garderoba diversificata. Exista nenumarate magazine cu preturi mici, unde vei gasi de la topuri de efect, pana la rochii de ocazie spectaculoase.

Indiferent ca isi stabilesc un buget lunar pe care il respecta cu sfintenie sau isi urmeaza instinctul, femeile de 18-34 de ani iubesc moda, iar acesta nu mai este un secret. Esential este sa cumperi inteligent, astfel incat sa beneficiezi de cea mai buna calitate si de modele moderne la cel mai bun pret, indiferent ca vorbim despre o simpla pereche de pantaloni sau de rochii de ocazie.