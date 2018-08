5 medalii de aur pentru România la Olimpiada de robotică FIRST Global Challenge 2018, din Mexic

RobotX Hunedoara a reușit o performanță extraordinară și o premieră pentru țara noastră, la Olimpiada FIRST Global Challenge 2018 din Mexic: 5 medalii de aur la categoriile „FIRST Global Winning Alliance”, „FIRST Global Challenge Award”, „FIRST Global Grand Challenge Award”, „Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence”, „Safety Award”, dar și locul I, cu cel mai mare punctaj din competiție.

Nicolae Vîrtan, Andrei Cunțan, Radu Cîndea, Cristian Budiul, Andrei Lörinczi, Andrei Preda, profesorul mentor Mircea Nistor – care împreună formează echipa RobotX Hunedoara de la Colegiul Traian Lalescu și Cristian Vlăsceanu, mentor non-tehnic, din partea Asociației Nație Prin Educație, au declarat că: „experiența FIRST Global Challenge ne-a schimbat viața în modul cel mai fabulos! Suntem incredibil de fericiți și mulțumim tuturor pentru susținere! Le dorim succes tuturor echipelor FIRST Global Challenge, echipe cu care am legat niște prietenii frumoase! Deja ne e dor de voi”.

Echipa de robotică care a reprezentat România în Mexic a obținut distincții și rezultate deosebite în cei doi ani în care a participat la programul de robotică BRD FIRST Tech Challenge Romania, adus și implementat aici de Asociația Nație Prin Educație, fondată de Dana Războiu.

Dana a urmărit competiția din Mexic cu multe emoții și abia îi așteaptă pe elevi și pe mentorii lor acasă, să-i felicite pentru această performanță. „Am ales copiii de la colegiul din Hunedoara să reprezinte România pentru că au fost foarte serioși, harnici, uniți ca echipă și au un profesor excelent, care pune preț pe disciplină și vrea performanță. La concursul din România au fost mereu pozitivi, nu s-au plâns de nimic, sunt inteligenți, modești și optimiști. Asta-i cheia succesului. Sunt fericită că i-am ales pe ei și recunosc că au luat atât de multe premii, încât mi-au depășit așteptările. Este pentru România o performanță greu de egalat”, declară Dana Războiu.

Competiția FIRST Global Challenge din Mexic, care a avut loc între 15 – 18 august la Arena Ciudad de Mexico, a reunit sub tema „Energy Impact” participanți din peste 175 de țări din toată lumea, cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani. Scopul participanților a fost acela de a-și spori cunoștințele despre știință, tehnologie, inginerie și matematică, astfel încât să devină următoarea generație de lideri științifici care va lucra la rezolvarea unora dintre cele mai presante probleme ale lumii. În tematica propusă în acest an, elevii au explorat impactul pe care îl au diversele surse de energie, precum și felul în care acestea pot deveni mai sustenabile, de la combustibilii fosili utilizați în mod obișnuit, la resursele ecologice, cum ar fi energia solară și cea eoliană, prin roboții proiectați și construiți de ei.

FIRST Global Challenge este un concurs internațional organizat anual. În 2017, ediția a avut loc în Washington DC, Statele Unite, iar România a fost prezentă cu o echipă. În anul 2018, competiția a fost organizată în Mexic, iar anul viitor ea se va desfășura în Canada.