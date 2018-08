Hope and Homes for Children și DGASPC Iași au inaugurat a doua casă de tip familial la Târgu Frumos

Aici s-au mutat 12 copii proveniți din Centrul de Plasament din cadrul

Complexului de Servicii Sociale „Sfântul Spiridon”

Hope and Homes for Children și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași au inaugurat Casa de tip familial „Petru Rareș” din Târgu Frumos. Aceasta este cea de-a doua casă de tip familial dezvoltată de Fundație în cadrul procesului de închidere a Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sfântul Spiridon” din orașul Târgu Frumos. La eveniment au participat actorul Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children, Florin Ion, director general al DGASPC Iași, Gabriela Baltag, directoarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copii „Sfântul Spiridon”, Radu Tohătan, managerul Departamentului de operațiuni în cadrul Hope and Homes for Children. Casa a fost mobilată și decorată cu sprijinul JYSK România.

Procesul de închidere a Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sfântul Spiridon” din Târgu Frumos a început în februarie 2014, printr-un parteneriat încheiat între Hope and Homes for Children și DGASPC Iași. La acel moment, în centru se aflau 215 băieți iar, iar în prezent numărul lor este de 30, cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani. În urma evaluărilor individuale, Hope and Homes for Children a identificat cele mai bune alternative de transfer, ocupându-se inclusiv de dezvoltarea a patru case de tip familial. Prima casă de tip familial, Casa „Teilor”, a fost dezvoltată de Hope and Homes for Children cu sprijinul partenerilor săi și inaugurată în februarie 2018. A doua casă de tip familial, „Petru Rareș”, a fost inaugurată în 17 august, 12 băieți mutându-se deja în ea. Alte două case de tip familial urmează să fie deschise pe parcursul acestui an în localitate, toate cele patru locuințe fiind mobilate și decorate cu sprijinul JYSK România.

Cei 12 băieți cu vârste între 10 și 16 ani s-au mutat în noua lor casă, o clădire pe două niveluri, cu patru dormitoare, o cameră de zi, două băi și o bucătărie, toate foarte spațioase, primitoare și adaptate nevoilor lor. Cu ajutorul lui Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children, și al celorlalți invitați la eveniment, copiii au plantat pomi lângă casă pentru a o face cât mai primitoare și frumoasă.

Toate casele de tip familial construite de Hope and Homes for Children oferă copiilor și tinerilor un mediu cât mai apropiat de cel familial. Într-o astfel de casă trăiesc maximum 10-12 copii care se bucură de găzduire, îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independentă. Odată cu finalizarea construcției și darea în folosință, Hope and Homes for Children donează casele de tip familial partenerului cu care colaborează, în acest caz DGASPC Iași, dar continuă să aplice planurile de acomodare, pregătite împreună cu membrii de personal pentru fiecare copil în parte și să monitorizeze, pe termen lung, copiii și membrii de personal pentru a se preîntâmpina proactiv eventualele probleme. Această casă este cea de-a 105-a casă dezvoltată de Hope and Homes for Children în România.

Iași este județul în care există, în prezent, cele mai multe instituții de tip vechi. În 1997, la nivelul județului existau 35 de centre de plasament în care erau instituționalizați peste 5.000 de copii. În 2017, numărul copiilor din instituții și din apartamente de tip familial a ajuns la 950, în timp ce 1.450 de copii se aflau în asistență maternală. Hope and Homes for Children și DGASPC Iași au finalizat, la începutul acestui an, închiderea Centrului de Plasament „Veniamin Costache” și se află în proces avansat de închidere a încă două centre de plasament din cele 11 rămase în județ: „Ion Holban” din Iași și „Sfântul Spiridon” din Târgu Frumos. Pe parcursul procesului de dezinstituționalizare, Hope and Homes for Children se ocupă de construcția caselor de tip familial pe care le predă apoi spre administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județ, continuând monitorizarea copiillor.

Hope and Homes for Children are ca obiectiv închiderea tuturor instituțiilor de tip vechi din România, așa numitele orfelinate, până în 2026. Programele Fundației urmăresc înlocuirea sistemului instituționalizat de protecție a copilului cu unul bazat pe conceptul familial, prin reintegrarea în familie atunci când este posibil, plasarea în asistență maternală sau în case de tip familial a copiilor din orfelinate. În aceste case locuiesc maximum 12 copii și tineri care au șansa de a trăi într-un mediu cât mai apropiat de cel familial, primesc îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unui trai independent.