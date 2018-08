Cum sa faci rapid rost de bani – 5 moduri care chiar functioneaza

Daca banii pe care ii ai nu sunt suficienti pentru nevoile sau urgentele tale, nu strica sa ai la indemana cateva mici secrete, legate de modul in care poti face rapid rost de ei. Pentru ca este vara si niciodata nu strica sa ai ceva pus deoparte, pentru concertul la care ai vrut sa mergi sau pentru excursia spontana de la finalul saptamanii, in randurile de mai jos vorbim despre cum poti face rapid rost de bani, in 5 moduri diferite. Administreaza, renegociaza, imprumuta – iata cateva mici hint-uri care te vor ajuta sa nu ramai niciodata cu 0 lei pe card sau…portofel.

1. Fa rapid rost de bani economisind!

Secretul unor bani in plus se afla chiar in portofelul tau. Cu alte cuvinte, daca vrei sa pui ceva bani deoparte, ce-ai spune de o recalculare a cheltuielor zilnice? Nici nu trebuie sa ajungi la compromisuri ce iti pot afecta calitatea stilului de viata cu care esti obisnuit, ci incearca sa integrezi un mod mai eficient de economisire a banilor in rutina zilnica.

Obisnuiesti sa mananci des in oras? Incearca sa inlocuiesti pentru inceput – 2 zile pe saptamana – mesele la restaurant cu cele servite chiar la tine acasa. Atentie totodata la risipa de curent electric pe care o faci, pentru ca un consum eficient de energie iti poate salva aproximativ 50 de lei, in fiecare luna.

2. Fa rapid rost de bani vanzand din lucruri

Daca ai prin casa lucruri de care nu mai ai nevoie, precum o cutie pentru cafea, o vioara sau o bicicleta pe care nu le mai folosesti, nu ezita sa pui rapid un anunt pe net, in care sa ii anunti pe toti ca vrei sa vinzi aceste obiecte.

Nu faci altceva decat sa impusti 2 iepuri din aceeasi lovitura: faci rapid rost de bani si eliberezi spatiu din casa, ocupat inutil de obiecte pe care nu le mai folosesti. Asa ca incepe chiar acum sa faci o lista cu obiectele de care vrei sa scapi si obtine rapid un venit suplimentar.

3. Fa rapid rost de bani prin renegocierea salariului

Experienta si anii petrecuti intr-o firma sunt doua lucruri total diferite, de care tu trebuie sa fii constient. Sa petreci 4 ani intr-o firma, facand in fiecare zi acelasi lucru pe care l-ai invatat in primele 2 saptamani de la venirea ta in acea companie, nu inseamna ca tu evoluezi din punct de vedere profesional.

Insa daca in cei 4 ani te-ai aflat intr-un proces continuu de invatare, acumuland cunostinte noi si experienta utila, prin relatii cu oameni si implicarea in tot felul de proiecte solicitante, pe care le-ai si finalizat cu bine, poate ca a venit momentul sa iti renegociezi salariul.

Propune-i sefului tau o discutie pe tema viitorului tau in compania respectiva si arata-i rezultatele pe care le-ai obtinut, precum si experienta acumulata in toti acesti ani. Este important sa pornesti o astfel discutie, plecand de la lucruri concrete, ce au adus plusvaloare companiei respective, pentru ca astfel, o crestere salariala poate fi mult mai usor justificata.

4. Fa rapid rost de bani printr-un job de freelancer

Pentru a face rost rapid de banii necesari pentru distractia din aceasta vara, poti la fel de bine sa iti gasesti un job de freelancer. Stii sa scrii excelent? Cunosti foare bine o limba straina? Atunci afla ca iti poti rotunji rapid conturile prin proiecte pe care le gasesti online, pe marile platforme de freelancing. Elance, Fiverr, oDesk – iata 3 dintre cele mai des accesate site-uri de profil, pe care cererea si oferta de munca remote isi dau intalnire pe o platforma extrem de intuitiva si usor de utilizat.

5. Fa rapid rost de bani printr-un credit online

Cu un credit online de la VivaCredit, poti obtine rapid finantarea de care ai nevoie, pentru rezolvarea unor cheltuieli neprevazute, sau pentru achitarea unui acont rapid, inainte de plecarea in vacanta. Printr-un astfel de credit online, ai posibilitatea sa primesti o finantare de pana la 2000 de lei, iar totul este 100% online!

Care sunt avantajele unui astfel de imprumut? In primul rand, nu ai nevoie de giranti sau de garantii pentru a-l obtine, iar flexibilitatea acestui credit online de la Viva Credit iti permite sa stabilesti exact suma de care ai nevoie, precum si data scadenta a imprumutului. Rambursarea anticipata nu presupune absolut niciun comision suplimentar, de aceea, tu vei restitui exact suma imprumutata + dobanda acumulata pana la ziua respectiva (1.20% / zi)