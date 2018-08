Ciprian Pop, de la industria rent-a-car la creator de experiențe live

Dacă până acum eram obișnuiți cu oamenii din fața reflectoarelor, astăzi vă invităm să îi cunoașteți pe cei din spatele acestora – creatori de experiențe live, artiști, profesioniști și oameni care fac lucrurile să se întâmple.

Ciprian Pop este fondatorul ANVERGURA, compania care se poate lăuda astăzi cu o echipă profesionistă și echipamente moderne, ce se ocupă cu producția video, sonorizarea evenimentelor, live broadcast, editarea și post-procesarea video-urilor, luminile de scenă, filmarea aeriană, voice-over-ul și chiar wedding video-urile.

Aventura lui Ciprian din spatele camerelor foto-video începe chiar din adolescență, însă a avut ocazia să ofere și o soluție digitală în industria rent-a-car. Astăzi intrăm în culise și vorbim cu Ciprian Pop, fondator ANVERGURA, în termeni de pasiune, performanță și respect – față de angajați, muncă și clienți.

Care este numitorul comun al transmisiilor live și industriei rent-a-car? Exact. Ciprian a început un business în industria rent-a-car cu o singură mașină, urmând ca în 6 luni să aibă 9 mașini. În această creștere exponențială a afacerii, inevitabilul (din România) s-a produs: o mașină a fost împrumutată și nu a mai fost returnată.

Șapte firme de rent-a-car au fost victimele unei singure persoane. Dacă exista ListaNeagră atunci, ar fi fost doar una. Așa mi-a venit ideea softului – Ciprian Pop, ANVERGURA.

La momentul respectiv, Ciprian a găsit și o soluție digitală, care avea să poarte mai târziu numele de ListaNeagră – o platformă dedicată tuturor administratorilor de companii rent-a-car, pe care se găseau numele tuturor persoanelor care au închiriat mașini și nu au mai returnat-o, au refuzat să plătească penalitățile, au provocat accidente, fie au condus sub stare de ebrietate. Ulterior, informația era distribuită și accesibilă tuturor persoanelor de pe platformă, iar indivizii de pe ListaNeagră nu mai puteau închiria ulterior.

Ce i-ai spune lui Ciprian din 2008?

Învață din toate greșelile pe care le faci acum, pentru că îți va prinde bine în viitor. Nu te descuraja la orice problemă; nici nu îți imaginezi ce probleme vei avea peste 10 ani. Problemele pe care le ai acum sunt nimicuri. Perseverența, asta este cheia!

Peste 600 de companii rent-a-car au ales soluția digitală oferită de Ciprian, urmând să vândă ListaNeagră unui investitor. Și cum oamenii se întorc mereu la primele pasiuni, acesta s-a întors în Media, în spatele reflectoarelor.

Un DSLR, voință și multă ambiție pe o piață care deja își avea proprii jucători

„Cu un DSLR vrei să intri tu pe piața audio-video din România? Stai liniștit. Alții investesc milioane de euro”, ne spuneau alții. Ușor, ușor, am reușit și noi să investim peste 600.000 euro în acest business. Nu am ajuns să investim milioane, însă am făcut totul pas cu pas.

A început cu un aparat foto și dorința de a-și dezvolta propriul proiect, pe o piață în care unii investeau și milioane de euro în echipamente foto-video. Pasiunea și calitatea serviciilor l-au recomandat, solicitându-l din ce în ce mai multe persoane, altele decât prieteni, rude sau cunoștințe:

Am realizat că totul devine serios atunci când am primit primele comenzi pentru servicii video care nu au venit din partea cunoscuților sau prietenilor. Primii mei clienți au fost prieteni sau cunoscuți, care au aflat că am început ANVERGURA și au vrut să mă ajute.

Încă de la începuturile ANVERGURA, Ciprian a avut și consolidat în timp principii de business după care se ghidează în fiecare demers – și pe care l-au făcut să vorbească în termeni de pasiune, performanță și calitate:

Investește în oameni – au fost momente în care am uitat de acest principiu și, din păcate, am pierdut oameni extraordinari. Însă, în ultima perioadă, ne-am dat seama că fără oameni acest business nu poate avea o creștere sustenabilă. Pune pasiune în ceea ce faci – iubim la nebunie ce facem noi la Anvergura. Noi nu venim la „job”. Ne place ceea ce facem și suntem mândri de realizările noastre. Respectă-ți clienții – clienții sunt cei care aduc finanțele în firma ta. Tratează-i cu respect, iar ei vor reveni.

Ce m-a facut să continui? Responsabilitatea față de familiile angajaților.

În primii doi ani, am avut câteva momente când am vrut să renunț. Însă, pentru că aveam angajați, am alungat gândurile acestea si am continuat. Ce m-a facut să continui? Responsabilitatea față de familiile angajaților – Ciprian Pop, fondator, ANVERGURA

Și a continuat. Astăzi le oferă încredere oamenilor alături de care lucrează; flexibilitate, pentru că rămâne peste intervalul orar stabilit de către clienți, pentru a finaliza live-ul/producția audio; respect, pentru că este la baza relațiilor cu angajații și clienții.

Când spui Anvergura, spui producție video, servicii pentru evenimente, sonorizare evenimente, filmări aeriene; producții pentru clipuri de prezentare, transmisiuni live; spui închirieri echipamente foto-video, filmare nunți; închiriere studio video; închiriere macara TV. Mai multe despre echipa lui Ciprian și live-urile de anvergură puteți găsi pe www.anvergura.ro, iar despre evenimentele live și importanța lor, aici.