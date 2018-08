Promovare afacere online – 3 pasi pe care sa ii respecti

Hands holding credit card and using laptop. Female hands making online payment. Purchase and Buy online. Online shopping. Business infographic

Datorita beneficiilor pe care mediul online le ofera, comertul pe internet a devenit o idee de afacere tot mai profitabila, indiferent de domeniu. Datorita cererilor in numar tot mai mare, majoritatea vanzarilor sunt acum realizate pe internet, pe site-urile de specialitate. Si pentru ca orice start up in afaceri presupune o investitie, descopera cum te poate ajuta mediul online sa iti promovezi ideea de afacere.

3 idei de promovare in mediul online

Milioane de oameni acceseaza internetul pentru a afla raspunsurile de care au nevoie si fac cel putin o cautare in Google pentru a ajunge la produsele dorite. De aici, rezulta numarul tot mai mare de afaceri disponibile in mediul online. Munca la domiciului, prestari servicii, echipamente pentru business, dar si multe altele sunt incadrade in gama variata de anunturi afaceri. Asadar, iata cum, pentru inceput, poti sa folosesti internetul in avantajul tau.

Apeleaza la presa. Indiferent ca vorbim despre presa scrisa sau presa online, care a luat avant, anunturile sunt calea sigura prin care publicul afla despre tine. Scrie un comunicat de presa sau apeleaza la o agentie specializata, care sa te ajute cu promovarea afacerii tale in presa. Bineinteles, alege-ti publicul tinta in functie de specificul business-ului tau. Asta inseamna sa alegi o publicatie in domeniul tau cu o putere vizuala in randul consumatorilor, care sa stie sa iti puna afacerea pe primul loc.

Social media. Aici nu uitam sa amintim de Instagram, Facebook, Twitter, canale de socializare care au devenit sursa perfecta de informare. Fa-ti o pagina publica pentru business-ul tau, un site de prezentare, care sa spuna povestea brand-ului tau prin cat mai multe detalii, pentru a-i incuraja pe cei din jur sa iti calce pragul. Vei ramane surprins cand vei vedea ce activitate ridicata este in spatele retelelor de socializare. Utilizatorii sunt tot mai multi, iar afacerile pare ca nu au un loc mai bun de atat de promovare.

Optimizeaza-ti site-ul. Vorbim despre SEO (Search Engine Optimization) sau mai exact motoare de cautare, prin care te faci vizibil, ca si brand. Face parte din marketing-ul onine si exista oameni specializati care se ocupa de asta. Sunt tehnici speciale prin care un site este propulsat in listele de cautare ale consumatorilor din mediul online.