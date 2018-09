Rolul important pe care il are o emisiune in prevenirea unui razboi nuclear la nivel mondial

O emisiune de radio are un rol crucial in ceea ce priveste pastrarea pacii si evitarea unui razboi nuclear la nivel mondial. Marea Britanie are in larg 4 submarine care oricand sunt pregatite pentru declansarea unui razboi nuclear.

Arsenalul acestei tari poate duce la un razboi de proportii uriase. Pentru a evita o catastrofa, aceste submarine primesc zilnic semnale in adancul oceanelor pentru a nu lansa bombele. Printre semnalele care dovedesc faptul ca pe pamant este pace se afla si semnalul unei emisini de la radio care anul acesta implineste 60 de ani de la lansare.

Membrii celor 4 echipaje sunt mereu in alerta si gata sa lanseze bombele in caz ca nici un semnal nu ii mai avertizeaza ca este pace. Marinarii din clasa Vanguard actioneaza sub protocoale foarte stricte. Ei trebuie sa asculte radioul BBC in fiecare zi pentru a fi atenti la semnale. Un istoric britanic a relatat faptul ca emisiunea „Today” transmisa de acest post radio este unul din semnalele pe care Royal Navy le foloseste pentru a demonstra ca Marea Britanie inca exista.