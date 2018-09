84% dintre europeni nu vor sa se mai treaca la ora de vara-iarna

Conform unor consultari publice derulate in cadrul Uniunii Europene, Violeta Bulc, comisarul european pentru transporturi, a relatat faptul ca peste 84% dintre europeni sunt de acord sa se renunte la schimbarea orei in functie de sezon.

Consultarile online s-au desfasurat in perioada 4 iulie-16 august 2018 si au fost primite peste 4.6 milioane de raspunsuri din cadrul a 28 de state membre UE.

Mesajul este foarte clar: 84 % dintre respondenti doresc sa nu se mai schimbe ora. Vom actiona acum in consecinta si vom elabora o propunere legislativa adresata Parlamentului European si Consiliului, care vor decide impreuna”, a declarat Violeta Bulc.

Din consultarile online se reflecta si faptul ca 76% dintre respondenti sunt foarte deranjati de schimbarile care au loc de fiecare data cand ora este schimbata. Cel mai mult sunt influentati de problemele de sanatate dar si accidente rutiere sau lipsa economiilor de energie.

In urma acestei consultari publice la care au luat parte 28 de state membre, Comisia Europeana va elebora o propunere Parlamentului European si Consiliului pentru a modifica sistemul de schimbare a orei.

Din anul 1996 europenii schimba de doua ori pe an ora. Se intampla prima data in ultima duminica din martie in ultima duminica din octombrie. Scopul acestui studiu este de a rezolva in special problemele din sectorul transporturilor care are de suferit in ceea ce priveste logistica. Pe langa schimbarea orei, tarile europene au si 3 zone de fus orar.