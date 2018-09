Cea mai mare scumpire la benzina si motorina din UE. Cu cat au crescut preturile in 2018

Cresterea pretului la benzina si motorina afecteaza milioane de romani. Aceste cresteri ard buzunarele celor care au masini si se pare ca Romania a inregistrat in ultimul an cele mai mari cresteri de pret din Uniunea Europeana.

Principalele probleme care duc la cresterea pretului se datoreaza supraaccizei introdusa din nou in 2017 dar si a devalorizarii leului in favoarea altor monezi europene. In plus a mai contribuit la majorarea preturilor cresterea pretului pe barilul de petrol.

Intr-un singur an benzina s-a scumpit cu 18%. Pretul a crescut exagerat de mult in doar 12 luni, de doua ori mai mult de cat media UE. La nivelul intregului bloc comunitar, carburantul a suferit o crestere de 10%.

Conform statisticilor europene, Romania este pe locul 4 in randul tarilor europene cu cea mai ieftina benzina. Ne situam chiar dupa Bulgaria (1,139 euro/litru), Polonia (1,194 euro/litru) si Ungaria (1,232 euro/litru). Austria si Luxemburg sunt tari membre UE cu pret apropiat al benzinei fata de noi, insa acolo salariile sunt chiar si de 4-5 ori mai mari.

La motorina scumpirile in masa sunt si mai grave. In prezent motorina s-a scumpit cu 20% fata de anul precedent. Media in UE este de doar 13.49%.