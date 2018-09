Cat costa o asigurare RCA si cat costa lipsa ei?

Cand vine vorba despre asigurari auto, totul se rezuma la costuri. Majoritatea soferilor cauta un rca ieftin, lucru cat se poate de justificabil.

Ce inseamna, insa, asigurare RCA ieftina? Cat ar trebui sa fie costul unei asigurari auto obligatorii si cine decide partea financiara a acestor polite? Acest articol isi propune sa raspunda la cateva intrebari legate de costurile asigurarii RCA.

Cine stabileste, de fapt, tariful RCA?

Costurile unei asigurari RCA este stabilit chiar de societatea de asigurari pe baza unui numar de criterii. De regula sunt luate in considerare toate riscurile asociate soferului si masinii ce urmeaza a fi asigurata: varsta soferului, puterea pe care o are masina, localitatea de domiciliu sau vechimea automobilului. Conteaza extrem de mult si istoricul pe care il are soferul sau clauzele incluse in contractul de asigurare. Tocmai de aceea este important sa se citeasca cu mare atentie contractul pus in fata de asigurator si sa se compare cat mai multe oferte. Un rca ieftin de la romasig.ro poate avea, spre exemplu, la fel de multe beneficii ca unul ceva mai costisitor, iar atunci nu este justificat un cost mai mare.

Exista un tarif de referinta?

Da! Tariful de referinta este stabilit de ASF, insa acesta nu este obligatoriu, ci este un simplu indicator care ajuta consumatorul. Evident, exista anumite limite pe care asiguratorii trebuie sa le respecte, de numite tarife de prima maxime pe autovehicule. In principiu, un autoturism normal nu ar trebui sa aiba o prima mai mare de cateva sute de lei, daca are capacitate cilindrica de pana in 2000 de cmc. Daca are o capacitate cilindrica mai mare, costul este de pana in 2000-3000 de lei/an.

Cat costa lipsa asigurarii RCA?

Costul este destul de usturator pentru soferi, iar acesta nu se refera strict la valoarea amenzii care este situata intre 1000 si 2000 de lei. Alaturi de amenda apare si retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului. De asemenea, in cazul in care are loc un accident, pagubitul poate sa ceara despagubiri pe cale juridica, lucru deloc placut pentru nimeni.

Ce este de retinut referitor la asigurarea RCA si la costurile pe care le implica?