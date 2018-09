Studiu: Peste 50% dintre romani fac cumparaturi in timpul serviciului

Peste 5 milioane de romani fac cumparaturi online. In special sunt achizitionate gadget-uri sau haine. Majoritatea timpului petrecut de romani pe site-urile de profil este in timpul zilei, in special de la munca. Timpul alocat cautarii celor mai bune produse online este de peste 1,5 ore.

Asadar, 6 din 10 romani recunosc ca fac cumparaturi chiar si in timpul programului minim o data pe luna. Peste 50% isi atribuie minim 20-30 de minute pentru a gasi produsele preferate la cel mai bun pret. 7% dintre utilizatorii online au pauze mai dese pentru cumparaturi in timp ce 2% stau pe net zilnic sa isi achizitioneze diverse lucruri.

Cele mai multe cumparaturi in timpul programului se petrec intre orele 15:00-18:00. 19% dintre respondenti au spus ca prefera sa faca cumparaturi spre dimineata intre 9:00-11:00. Cel mai utilizat gadget pentru cumparaturi este telefonul mobil. In prezent peste 50% dintre cumparatori folosesc telefonul in timp ce 32% prefera calculatorul de serviciu.

Hainele ocupa prima pozitie in topul cumparaturilor (39.8%), urmate de produse IT&C )(28%) si cadouri (24%). Angajatii recunosc ca le place sa petreaca timpul pe acest gen de siteuri chiar daca nu vor sa cumpere ceva in mod special. In medie 1 din 5 angajati prefera sa isi petreaca timpul pe mobil punandu-se la curent cu ce mai este la moda pe marketplace-uri.

Bestjobs a realizat aceste statistici folosind un esantion de 1302 utilizatori, la nivel urban.