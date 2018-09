Valoarea voucherelor de vacanta a crescut de 7 ori fata de 2017

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism a publicat cifrele voucherelor pe care romanii le-au utilizat in aceasta vara. Au fost emise in acest an peste 4.85 milioane de tichete pe hartie in valoare de 52.6 milioane de euro. Pe suport electronic au fost emise 300.000 de vouchere in valoare de 5.3 milioane de euro.

Doar pe luna iulie valoarea voucherelor de vacanta a depasit de doua ori suma totala din anul 2017. Au fost folosite vouchere in valoare de 30 milioane de euro. De la inceputul anului pana in luna iulie au fost emise vouchere in valoare de peste 206 milioane de euro. Este o suma de peste 7 ori mai mare decat in anul 2017.

Sistemul public ofera aceste facilitati tuturor angajatilor, fapt care a dus la aceasta crestere majora fata de anii precedenti. Si anul viitor angajatii vor beneficia de vouchere de vacanta, lucru care va fi benefic pentru firmele care activeaza in domeniul turismului.

ANAT scoate in evidenta si faptul ca se utilizeaza vouchere de vacanta si pentru zonele mai putin vizitate in perioadele anterioare de catre turisti. Cel mai mare numar de tichete de vacanta sunt folosite pentru vacantele pe litoral si la munte.