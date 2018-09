Serviciile funerare necesare in cazul unui deces si sprijinul oferit de Rarox

Atunci cand unul dintre cei apropiati, cunostinte, familie, trece in nefiinta, responsabilitatea este de a organiza o inmormantare corespunzatoare, intocmai cu cerintele impuse de lege, dar si cu dogmele bisericesti.

Nu este o misiune usoara – cea de a pregati toate cele necesare in acest scop si cu atat este mai dificil in cazul celor ce nu au mai trecut prin astfel de evenimente, ce nu au mai fost pusi in fata unui astfel de fapt. Este o mare presiune pentru cei indurerati – trebuie sa suporte pierderea si totodata sa se ocupe de lucrurile administrative si tot ce tine de organizarea evenimentului solemn.

Gasesc in aceasta privinta un real ajutor in serviciile oferite de firma funerara Rarox cei ce doresc sa lase tot ce tine de procesul de organizare a partii funerare – de la cap la coada, in mana unei echipe cu experienta.

Ce trebuie sa contina pachetele de servicii funerare si ce ofera Rarox?

Inainte de a prezenta in detaliu aspectele ce trebuie avute in vedere in organizarea unei inmormantari, cei interesati pot gasi ofertele de servicii dispoibile in acest sens pe funerarenonstop-bucuresti.ro.

Sicriul

Desigur ca va fi necesar acest articol pentru a aseza in el trupul celui neinsufletit, loc ce va deveni casa de veci a raposatului. Legat de asta, pe funerarenonstop-bucuresti.ro gasesc cei interesati modele de sicrie clasice, dar si complet echipate, realizate din esente de lemn tare. Culorile variaza, astfel ca fiecare poate opta in functie de preferinte pentru un model corespunzator.

Actul de la medicul care constata decesul

Avantajul de a colabora cu o firma de servicii funerare precum cea mentionata este ca la randul sau colaboreaza cu medici care sunt responsabili de eliberarea actelor de acest fel. Prezinta beneficiul ca acesta poate fi oferit la orice ora si in orice zi.

Dovada imbalsamarii

Cu cateva exceptii cunoscute de experti, serviciile de imbalsamare sunt o necesitate. Asadar, cei care sunt in nevoie pot solicita pachetul ce le include ca servicii standard. In acest mod stiu sigur ca operatiunea va fi efectuata de specialisti, de personal calificat, intr-un spatiu special amenajat in acest sens.

Toaletarea decedatului

Este de asemenea necesar a fi pregatit corpul neinsufletit pentru a putea sa fie dus pe ultimul sau drum. Si in acest caz este necesara experienta, iar cei de la Rarox se asigura de faptul ca trupul celui trecut in nefiinta va fi pregatit corespunzator pentru asta.

Declararea decesului

Pentru a putea continua cu pregatirea inmormantarii, este necesar ca cei insarcinati cu asta sa detina certificatul de deces. Acesta trebuie sa fie eliberat intocmai, fiind necesare de asemenea adeverinta de inhumare si autorizatia Sanepid.

Ajutorul de inmormantare

Cei care se incadreaza in normele impuse pentru a primi ajutor de inmormantare beneficiaza de asemenea de ajutor din partea expertilor pentru a-l primi in timp util. Acestia ofera consilierea necesare pentru a intocmi dosarul necesar a fi prezentat la casa de pensii.

Sunt destul de frecvente cazurile in care cei indurerati necesita consiliere predeces. Poate fi vorba despre necesitatea de a apela in viitor la serviciile respectivei firme de funerare pentru a ajuta la organizarea parastaselor de exemplu. Indiferent de motiv, Funerarenonstop-bucuresti.ro stau la dispozitie cu servicii de consiliere experte.

Disponibilitatea

In functie de momentul in care a survenit decesul, Rarox prezinta disponibilitatea permanenta a serviciilor sale. Asta inseamna ca un reprezentant al firmei va fi mereu la dispozitie pentru cei aflati la nevoie, pentru a-i ajuta cu sfaturile si serviciile potrivite. Acesta va putea fi contactat la orice ora de zi si din noapte – de cele mai multe ori moarte vine pe neasteptate, iar astfel de servicii sunt mai mult decat necesare. Mai ales cei care nu au mai trecut prin astfel de experiente vor avea nevoie de sprijin.

Nu in cele din urma, pot fi necesare serviciile de incinerare. Specialistii Rarox au avut parte si de astfel de solicitari. In acest caz, este necesara intocmirea unui dosar care sa contina o serie de acte. Se ocupa de acesta specialistii. Este vorba despre certificatul care constata decesul, cel de imbalsamare, adeverinta de inhumare, adeverinta de la Sanepid, dar si programarea pentru incinerare.

Un ajutor de nadejde este de fiecare Rarox, prin serviciile complexe pe care le pune la dispozitia publicului interesat pe funerarenonstop-bucuresti.ro.