Traficul urban – cum sa eficientizezi costurile cu ajutorul unei biciclete

1) Este mai ieftin sa achizitionezi o bicicleta noua decat o masina noua. Adaugati cateva sute de lei mai mult pentru echipament de ploaie, lumini si accesorii si aveti la indemana o modalitate de transport pe toate tipurile de vreme, oricand.

2) O bicicleta are o amprenta mica de mediu in procesul de fabricatie in comparatie cu o masina. Bicicletele pot fi produse pentru o fractiune din costurile materialelor, energiei si transportului unei masini, deci economic vorbind sunt mai accesibile.

3) Bicicletele nu produc poluare semnificativa atunci cand sunt in functiune. De asemenea, elimina scurgerile de benzina, motorina si uleiuri pe suprafata drumurilor, asa ca putem pastra curatenia pe sosele.

4) Bicicletele economisesc banii contribuabililor prin reducerea uzurii rutiere. O bicicleta de 15 de kilograme afecteaza mult mai putin carosabilul decat un sedan de doua tone. Fiecare bicicleta pe sosea ne ajuta la economisirea banilor necesari pentru reabilitarea strazilor oraselor.

5) Bicicletele reprezinta o alternativa eficienta la o a doua masina. Puteti salva cu adevarat mii de euro pe an in familie, folosind o bicicleta pentru naveta de lucru zilnica si deplasari de week-end in cartier, care altfel ar putea fi realizate numai cu doua masini.

6) Utilizarea unei biciclete pentru transport va poate ajuta sa pierdeti in greutate si sa va imbunatatiti sanatatea. Altfel, va costa suplimentar timp si bani pentru sport la sala sau intr-un complex sportiv.

7) Puteti parca zece biciclete pe un singur loc de parcare auto. Loturile de parcare au un impact enorm asupra mediului si financiar, in special in zonele urbane.

8) Bicicletele nu consuma benzina. O cultura a bicicletei sanatoasa va ajuta la reducerea presiunii.

9) Biciclismul poate fi mai rapid si mai eficient decat o masina. Bicicletele sunt adesea mai rapide decat autoturismele din zonele urbane, mai ales atunci cand designerii orasului au pus pe harta si benzile pentru biciclete corespunzatoare.

10) Bicicletele costa mult mai putin pentru intretinere si functionare decat automobilele. Bicicletele necesita servicii, dar puteti invata sa efectuati cea mai mare parte din ele. Chiar daca aveti un atelier care poate face aceste servicii pentru tine, costurile vor fi banale in comparatie cu ale unei masini.

11) Bicicletele ofera mobilitate pentru cei care nu se califica sau nu pot sa conduca. Nu toata lumea poate obtine permisul de conducere (sau vrea unul). Aproape toata lumea isi poate permite un tip de bicicleta. Pe langa mersul pe jos, bicicletele sunt cele mai rentabile modalitati de transport de pe planeta.

12) Studiile arata ca naveta cu bicicleta e mai sanatoasa, mai productiva si necesita mai putin timp spre munca. Acesta este motivul pentru cei mai multi angajatori deschisi la minte sunt dornici sa angajeze personal care pedaleaza. Lucratorii sanatosi sunt lucratori mai buni – si asta e bine pentru evaluarea finala. Bicicletele sunt o afacere inteligenta.

Daca va ganditi ca nu aveti conditia fizica necesara pentru a pedala, va recomandam bicicletele electrice. Cand obositi, treceti pe baterie. Bineinteles, costurile sunt mai mari decat in cazul unei biciclete obisnuite, dar inca sunt departe de cele ale autoturismelor…

Iata cateva sfaturi utile:

Alege modelul potrivit – exista multe tipuri de biciclete pe piata, tocmai de aceea este recomandat sa iti alegi un model potrivit! Pentru aceasta, te poti raporta atat la distanta pe care o ai de parcurs, cat si la tipul de teren. Pentru o distanta scurta, alege o bicicleta pliabila, care este ideala mai ales daca planuiesti sa folosesti si transportul in comun. Pentru distante mai lungi, o bicicleta de oras, care este confortabila, va fi varianta perfecta. Pentru zone limitrofe, alege dintre multele variante de biciclete hibride, care imbina calitatile unei biciclete de sosea cu cele ale bicicletelor de munte.

Nu te forta inca de la inceput – daca ai de gand sa folosesti bicicleta pentru a te deplasa pana la serviciu si inapoi, incepe usor, alegand aceasta varianta de 2-3 pe saptamana. Pe masura ce te vei obisnui cu efortul depus, dar si cu traseul, vei putea face asta in fiecare zi.

Daca esti nevoit sa parcurgi zone cu trafic intens – alege o strada mai putin aglomerata, chiar daca traseul este putin mai lung. Pentru multe orase din lume, Google Maps afiseaza traseele optime pentru biciclete.

Fii atent la drum – cat timp esti angajat in trafic, nu lasa muzica din casti sau convorbirile la telefon sa iti distraga atentia.

Invata cum sa semnalizezi corect – astfel, cel din spatele tau va sti sa pastreze o distanta corecta fata de tine sau sa nu se angajeze in depasire.

Transforma plimbarea intr-o experienta relaxanta – pe cat posibil, opteaza pentru echipamentele care iti sunt confortabile. De exemplu, iti poti echipa ghidonul bicicletei cu mansoane comode si cu o sa potrivita. Nu uita sa fixezi bine si inaltimea seii si a ghidonului, astfel incat sa faci din traseul tau o plimbare cat mai confortabila. Ia-ti cu tine un bidon cu apa, care iti va fi de ajutor mai ales in sezonul cald.

Ai incredere in tine – dupa ce te-ai obisnuit cu traseul si ai capatat experienta intr-ale pedalatului, sa nu-ti fie frica sa te angajezi in trafic. Daca esti increzator, soferii iti vor respecta spatiul pentru deplasare, iar tu te vei putea bucura de aceasta experienta unica!