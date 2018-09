Marci de masini romanesti in topul celor mai vandute masini din Rusia

Logan, Duster si Sandero sunt in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, top realizat in luna august. Datele oficiale au fost publicate de Association of European Businesses (AEB). Livrarile de vehicule comerciale usoare au crescut cu 11%, la 147.388 de unitati.

Lada Vesta ocupa prima pozitie in topul celor mai vandute masini in Rusia. 8510 modele vandute in luna august. Pe locul secund se situeaza Rio de la Kia cu 7.812 unitati. Pe locul 9 Duster a inregistrat vanzari de 3.537 de unitati in timp ce Sandero si Logan au inregistrat 2.562 si 2518 de unitati.

„Ritmul redresarii pietei a fost robust de la inceputul anului, pana la sfarsitul lunii iulie cresterea anuala ajungand la 18%. In august, aceasta tendinta imbucuratoare a continuat, pe fondul deprecierii rublei. Avansul va continua si in urmatoarele luni”, a precizat Joerg Schreiber, presedintele AEB.

In acest an in Rusia au fost vandute peste 1.14 milioane de autoturisme si vehicule comerciale usoare. S-a inregistrat o crestere cu 16.2% fata de anul trecut.

Rio de la Kia a inregistrat cele mai mari vanzari in 2018 ocupand prima pozitie cu 67.171 de unitati, urmata de Lada Vest cu 67.136 de unitati. Pe tot parcursul anului 2018 Duster a vandut 27.883 de unitati, ocupand pozitia a opta. Pe locurile 12 si 13 in primele 8 luni ale acestui an in topul vanzarilor din Rusia se situeaza Sandero si Logan cu 21.220, respectiv 21.029 de unitati vandute.