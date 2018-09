ArcelorMittal a marit oferta pentru achizitionarea celui mai mare producator de otel din India

Luni ArcelorMittal a anuntat ca a marit oferta pentru Essar Steel India ltd. Este vorba despre cel mai mare producator indian de otel. Dupa cum relateaza Reuters acesta este presat de creditori sa reduca din datorii.

Pentru aceasta achizitie, ArcelorMittal concureaza cu grupul financiar VTB dar si cu compania Vedanta Resources.

„Conditiile financiare ale propunerii sunt confidentiale si reprezinta o crestere semnificativa fata de precedenta oferta facuta de companie”, se relateaza in comunicatul celor de la ArcelorMittal.

Conform unor surse anonime, evaluarea producatorului indian se ridica la suna de 6 miliarde de dolari. O lege din India cu privire la falimentul firmelor, declanseaza o competitie pentru activele din domeniul otelului. Evaluarea activelor se ridica la suma de 26 miliarde de dolari.

Essar Steel a suferit mult din cauza cererii slabe pe piata dar si de reducerea furnizarii cu gaze. Potentialii cumparatori sunt acum stilmulati de noul plan al premierului Indiei care doreste modernizarea infrastructurii in tara. Intreg grupul Essar are activitati si in domeniul petrolului, gazelor naturale si a electricitatii.

ArcelorMittal este una din cele mai mari companii siderurgice din lume. Este prezenta in 60 de tari, iar in Romania detine in prezent companii de productie in Galati, Iasi, Hunedoara si Roman.