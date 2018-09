Majoritatea romanilor din mediul urban nu au credite si nici nu vor sa imprumute bani

In urma unui sondaj realizat de IRSOP Market Research and Consulting a scos in evidenta faptul ca peste 50% din romanii prezenti in mediul urban prefera sa nu apeleze la credite.

Acestia nu doresc sa faca un credit si nici sa imprumute bani pe viitor.Doar 10% dintre romanii de la oras ar apela la un credit doar pentru a-si achizitiona o casa, dupa cum indica sondajele.

„Aici se cumuleaza mai multe motive. Primul motiv, poate nu in ordinea aceasta, il constituie cei care nu au resursele necesare pentru a face fata sau considera ca nu au posibilitatea sau considera ca nu sunt eligibili pentru un credit.

A doua categorie o reprezinta cei care pur si simplu se tem de credit, intrucat considera ca s-ar putea sa nu poata sa-l ramburseze.

A treia categorie o reprezinta cei care nu au nevoie efectiva de credit pentru ca ori isi rezolva problemele pe care le au cu veniturile proprii sau cu economiile pe care le au, fie nu au probleme care sa necesite rezolvarea lor si atunci aceste lucruri fie se pot cumula, fie sunt segmente independente” a precizat Petre Datculescu, director IRSOP.

Dintre respondenti 44% vor sa ia un credit pentru achizitia unei locuinte, 23% pentru reparatia locuintei, 11% pentru achizitionarea nui autoturism, 8% pentru bunuri suplimentare in casa, 4% pentru afaceri si 4% pentru educatie. Dintre cei care vor sa apeleze la un credit, 6% vor pentru cheltuieli curente.

„Noi am studiat situatia populatiei urbane intre 20 si 65 de ani, care are un venit permanent si care se ridica in total la circa 6,5 milioane de persoane. Acesta a fost populatia pe care noi am studiat-o. Si am constatat ca in cadrul acestei populatii peste 70% din oameni ne spun ca au probleme cu locuinta, ne spun ca pentru ei locuinta este un obiectiv major de imbunatatire a confortului, a bunastarii si a nivelului lor de satisfactie in viata, ca in prezent incearca sa-si rezolve aceste probleme pe baza veniturilor curente pe care le au sau pe baza unor economii pe care le adauga la veniturile curente si in acest context sunt interesati si de posibilitatea de a lua un credit” a scos in evidenta Datculecu.

Studiul s-a realizat pe parcursul a 10 zile si au fost intervievate 600 de persoane. 40% dintre persoanele intervievate au luat deja un credit si nu mai vor sa apeleze inca o data la banci.