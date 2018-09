Psihologia cadourilor si ce oferim copiilor

Oricat s-ar vorbi despre cadouri, mereu s-ar mai gasi ceva de spus. Sunt cele care au menirea de a aduce o bucurie in sufletul cuiva, prin care starea de spirit poate fi redata in momentele cele mai neasteptate, dar mai ales care pot acoperi o necesitate.

Giftexpress.ro, magazin online speciaizat in cadouri, a sesizat nevoia publicului vis a vis de idei de cadouri inovative, astfel ca si-a centrat produsele spre cadouri copii si nu numai care sunt practice, unice, inspirate. Atunci cand totul pare a fi atat de comun si lipsit de personalitate, magazinul vine cu solutii pentru toti.

Tot de la acesti specialisti aflam cateva noi aspecte cu privire la cadouri, la psihologia acestora si mai ales la ce se potriveste mai bine a darui unui copil, aceasta din urma reprezentand o problema de actualitate de altfel.

Psihologia cadourilor

Considerate o forma de schimb social, cadourile reprezinta mult mai mult de atat pentru un copil. Acesta le vede adesea ca pe recompense pentru ca a fost cuminte sau pentru ca a reusit o performanta anume. Unii parinti isi motiveaza astfel copiii – le promit daruri daca reusesc sa duca la indeplinire anumite sarcini, spre exemplu. Desigur ca nu toti procedeaza astfel. Unii se limiteaza strict la ziua lor de nastere cand vine vorba de asta, respectiv cand este o ocazie mai deosebita pentru a-i surprinde cu un dar.

Adultii vad insa cadourile ca un semn de apropiere, de alianta, de omagiu, fiind un comportament pasnic, interesat sau dezinteresat, dupa caz. Reprezinta in orice caz de cele mai multe ori o forma de a-si manifesta afectiunea.

Prin excelenta, mai ales sezonul rece este potrivit pentru a oferi cadouri copiilor. Cei care nu doresc sa ii rasfete prea mult pe acestia pot profita de sarbatorile numeroase din aceasta perioada pentru a-i surprinde pe prichindei cu fel si fel de cadouri.

Cand este potrivit, pe langa evenimentele speciale, a oferi cadouri celor mici?

Situatiile in care diferite cadouri sau mici atentii pot fi oferite celor mici sunt numeroase. Acestia au o fire foarte schimbatoare, iar cand se supara sunt cazuri in care cu greu pot fi scosi din elementul lor. In astfel de momente este bine a pregati ceva prin care sa le fie readusa buna dispozitie.

Unii parinti apeleaza la cadouri copii si pentru a compensa timpul in care au lipsit de langa ei, fie din cauza serviciului, fie din alte motive.

Iata si care sunt cateva idei de pus in practica indiferent de ocazie, insa prin raportare la varsta.

Pentru cei micuti, care inca nu stiu sa distinga bine lucrurile, respectiv nu stiu sa faca diferenta intre cadourile pentru baieti si cele pentru fetite, potrivit este a le fi oferite jucarii de plus. Sunt disponibile modele variate in acest sens pe Giftexpress.ro, in modele si culori diferite. Acestea ar trebui sa fie prieteni nelipsiti din camera copilului, chiar daca selectarea unei jucarii care sa il captiveze poate reprezenta o mare provocare pentru parinti.

Deseori se intampla ca cei mici sa nu doreasca sa intre in baie inainte de culcare, iar parintii cauta tot felul de moduri de a-i mitui. O modalitate destul de ingenioasa si eficienta in acest sens este de a le oferi cadouri precum prospoape de baie, cu personajele lor favorite. La fel si atunci cand acestia nu vor sa mearga la culcare, desi ora lor a trecut, solutia poate fi un set de lenjerie cu imprimeuri pe placul lor. Desi aparent ar putea parea banal, astfel de cadouri pot reprezenta motivatia suficienta pentru ca cei mici sa fie mai ascultatori.

Din cand in cand, copiii pot fi de asemenea surprinsi cu dulciuri sau alte astfel de atentii. Si in acest sens magazinul Giftexpress.ro ii intampina pe cei interesati cu optiuni numeroase, constand in cosuletele cu dulciuri variate, preferatele copiilor. Ce micut ar putea refuza ciocolata cu arome diverse, spre exemplu? Un cadou de acest tip este irezistibil si poate fi oricand fi folosit ca motivatie pentru copil, in situatii multiple.

Desigur ca sunt si alte moduri de a captiva atentia unui copil. In functie de sexul acestuia, jucarii si obiecte diverse pot reprezenta motiv de bucurie. Parintii care doresc sa le faca astfel de surprize placute celor mici gasesc rezolvarea la Giftexpress.ro.