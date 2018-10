Neo Mamaia a primit autorizațiile de construire, iar luna aceasta vor începe lucrările

Neo Mamaia este primul proiect premium dezvoltat pe litoral, în zona Mamaia Nord, de One United Properties, principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale exclusiviste, dar și clădiri office din București, România. Proiectul Neo Mamaia, parte a diviziei de real estate Neo, a primit autorizațiile de contruire, iar în octombrie este anunțată începerea lucrărilor pe șantier.

Neo Mamaia este un proiect rezidențial premium, proiectat de biroul X Architecture & Engineering, coordonat de Arh. Marius Călin, școlit în Statele Unite și cu o vastă experiență în America și Asia. Clădirea va beneficia de un lobby spectaculos de a cărei creație este responsabil boutique-ul de design Lemon Interior Design, coordonat de Cristina Căpitanu și Elena Oancea.

„Odată cu primirea autorizațiilor de construire putem spune că deschidem șantierul pentru lucrările la Neo Mamaia, deschidere preconizată pentru 4 octombrie. Proiectul are în plan aproximativ 40 de apartamente și face parte din divizia de real estate Neo, în portofoliul căreia se vor regăsi ansambluri rezidențiale exclusiviste atât în București, cât și pe litoral. În total, avem trei proiecte sub brandul Neo – Neo Floreasca Lake, Neo Mamaia şi Neo Timpuri Noi”, a declarat Cătălin Scripcaru.

Divizia Neo face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei One United Properties și este un proiect care se va alinia standardelor exclusiviste ale ansamblurilor rezidențiale din portofoliu. Această linie de business își propune să valorifice potențialul unui segment relativ neexploatat până acum și să dezvolte proiecte de real estate de dimensiuni mai mici, dar la fel de exclusiviste. Noua divizie de real estate, Neo, este condusă de Octavian Avramoiu și Cătălin Scripcaru, acționari cu 30% în noul proiect, alături de One United Properties.

One United Properties este principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale exclusiviste, dar și clădiri office din București, România. One United are mai multe proiecte rezidențiale finalizate (376 de apartamente), în construcție (387 de apartamente) și care urmează să fie începute în urmatorii ani (peste 500 de apartamente). One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcţie care au ca rezultat clădiri eficiente din punct de vedere energetic, sănătoase şi durabile din punct de vedere al mediului. Printre proiectele de top ale companiei se numără One Herăstrău Park, One Herăstrău Plaza şi One Charles de Gaulle. Divizia Office se focusează pe dezvoltarea clădirilor office sustenabile, eficiente și amplasate în zone centrale. One United Properties deține North Gate, un complex office în zona de nord a Capitalei, cu 23.000 mp și 500 de locuri de parcare, în vreme ce One Tower, localizat în zona centrală a Bucureștiului se află în prezent în construcție. One Herăstrău Park este primul complex rezidențial din Capitală certificat ”Green Homes”, nivelul Excelent, de Romania Green Building Council și totodată proiectul rezidential al anului 2017 in Romania. One United Properties a fost desemnat dezvoltatorul rezidențial al anului în 2017 în Romania de către CIJ la Gala Premiilor CIJ. De asemenea, compania One United Properties a fost premiată în cadrul Forbes Green Awards si ROGBC Awards pentru sustenabilitate în domeniul imobiliar. One Herăstrău Park a fost desemnat Residential Project of the Year în cadrul SEE Real Estate Awards 2018.