Sprancene perfecte pentru femei de afaceri

Cele mai multe femei isi doresc sa arate cat mai bine in orice moment al zilei, cu atat mai mult daca practica un job care presupune sa fie in centrul atentiei sau conduc afaceri si „impecabil” este un termen cu o constanta importanta in viata lor.

Dincolo de alegerea hainelor, ingrijirea personala are un rol deosebit pentru modul in care arata o femeie. Un corp frumos, o coafura moderna, gene lungi, sprancene perfecte, toate acestea reprezinta un obiectiv pe care cele mai multe dintre femeile de afaceri – si nu doar acestea – tind sa il atinga.

Sprancene perfecte – obiectiv indeplinit doar de catre un specialist

Forma si aspectul sprancenelor pot schimba fizionomia unei femei in bine sau, dimpotriva, in rau. Un specialist beauty stie ca in functie de aspectul si forma fetei, sprancenele pot sa accentueze frumusetea unei femei, motiv pentru care atunci cand penseaza va tine cont de fizionomia fetei, de forma si marimea ochilor, de marimea fruntii.

Pensarea corecta schimba in mod radical forma fetei, conferindu-i un aspect mai placut si mai luminos. Mai mult de atat, femeile pensate corect au mai multa incredere in propriile forte, simtindu-se mai atragatoare, mai frumoase, speciale. Acesta este motivul pentru care pensarea sprancenelor este o tehnica careia i se acorda importanta, fiind inclusa in ritualul de infrumusetare alaturi de machiaj, coafat, tinuta vestimentara.

Operatiuni utilizate in tehnica de pensare a sprancenelor

Pensarea sprancenelor reprezinta, de fapt, o intreaga tehnica de lucru care cuprinde o serie de pasi: tuns, pensat, epilat, creionat, vopsit. Respectarea ordinii si desfasurarea corecta a pasilor mentionati duc la un rezultat optim, materializat in sprancene perfecte.

Tunderea sprancenelor se realizeaza in conditii de maxima igiena, similar celorlalte operatiuni, cu foarfece sterile si manusi de unica folosinta. Urmeaza pensarea, operatiune care poate fi realizata clasic, smulgandu-se sprancenele fir cu fir pana la obtinerea efectului dorit, cu ata, prin epilare cu ceara de unica folosinta sau cu benzi adezive incalzite.

Un estetician priceput are viziune si va sti exact cat sa tunda, cat sa penseze, cum sa modeleze spranceana astfel incat forma fetei sa arate cat mai bine, sa aiba un aspect cat mai placut. Dupa pensare, sprancenele pot fi vopsite sau creionate cu produse speciale, care sa le uniformizeze si sa dea impresia de naturalete.

Sfaturi de la specialisti in pensat sprancene

RoxanaDumitru.ro le recomanda femeilor de afaceri sa urmareasca ca prin pensat sa obtina sprancene expresive. Domeniul business este unul dintre cele in care comunicarea conteaza foarte mult, ori sprancenele au un rol deosebit in acest act. Acestea incadreaza chipul si subliniaza privirea fiind, potrivit specialistilor in arta comunicarii, responsabile pentru 80% din mimica fetei.

Intotdeauna sprancenele pensate arcuit vor sugera uimire, cele foarte apropiate denota suparare, cele care nu sunt deloc arcuite asigura un aer bland si senin. Exemplele pot continua, pentru ca prin pensare se pot obtine expresii nebanuite.

Specialistii in pensat sprancene (link aici) afirma ca ritmicitatea procedeului se stabileste in functie de cat de repede creste firul de par. De regula, dupa 3 sau 5 saptamani de la ultima pensare. Timpul alocat pensarii poate varia de la 25 – 30 de minute pana la o ora, in functie de ce isi doreste clienta (numai pensat, sau si vopsit, creionat, remodelat).

Arta de a pensa este in prezent stapanita de specialisti la nivel mondial. Acestia organizeaza cursuri la care participa cei care vor ca pe viitor sa practice tehnica intr-un mod desavarsit. Avand in vedere ca astfel de cursuri pot fi urmate in mai multe tari europene, acestea reprezinta cea mai buna modalitate de a aduce tehnica utilizata pentru sprancene pensate in Marea Britanie, de exemplu, chiar si in Romania, insa la preturi cu mult mai mici.