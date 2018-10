Dezvoltarea economiei rurale – un obiectiv permanent pentru FNGCIMM

Ca urmare a incheierii exercitiului financiar 2017 – 2018 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii anunta rezultatele activitatii de acordare a garantiei pentru restituirea avansului in favoarea beneficiarilor Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Pe langa cele 731 de garantii nou acordate, in valoare de 632,8 milioane lei, FNGCIMM a prelungit garantarea pentru un numar de 300 de proiecte de investitii, in valoare totala de peste 800 milioane lei. Beneficiarii Programului, localitati din mediul rural din intreaga tara, au implementat proiecte de infrastructura rutiera, educatie, prin constructia sau renovarea de gradinite si scoli, sau proiecte cu puternic impact in cresterea calitatii vietii – constructia de retele de alimentare cu apa si canalizare.

« Alaturi de sprijinirea antreprenoriatului romanesc, dezvoltarea economiei rurale prin cresterea calitatii vietii reprezinta pentru institutia noastra un obiectiv permanent. Prin dialogul direct cu reprezentantii comunitatilor locale am reusit sa crestem notorietatea Programului in randurile beneficiarilor, contribuind astfel la initierea unor proiecte cu puternic impact pozitiv pentru cetatenii din diverse zone ale tarii. Avem in vedere extinderea portofoliului de produse de garantare dedicate dezvoltarii economiei rurale, atat prin multiplicarea numarului de proiecte garantate prin emiterea de scrisori de garantie pentru restituirea avansului in favoarea AFIR, cat si prin integrarea unor noi instrumente de garantare dedicate sectorului agricol » a declarat Alexandru Petrescu, director general FNGCIMM.

La nivel national, in topul judetelor cu cele mai multe proiecte demarate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, in exercitiul 2017 – 2018 si garantate de FNGCIMM, se situeaza judetul Dolj, cu 63 de proiecte, urmat de judetele Bistrita Nasaud si Harghita, cu cate 43 de proiecte. Judetul Bistrita Nasaud se distinge prin ponderea valorica a investitiilor garantate – peste 76 milioane lei – urmat de judetul Dolj, cu 57 milioane lei.

Valoarea scrisorii de garantie este de maxim 100% din valoarea avansului pentru contractele finantate din PNDR 2014-2020 si se obtine prin depunerea documentatiei la sediul din Bucuresti al FNGCIMM SA IFN sau la una din reprezentantele/filialele/sucursalele din tara. Conditia principala de eligibilitate este ca beneficiarii sa detina un contract de finantare/ act aditional cu AFIR si sa nu inregistreaze credite restante la bancile comerciale la data solicitarii de acordare a scrisorilor de garantie.