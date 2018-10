Cum transportam marfa fragila in siguranta?

Cu totii ne lovim la un moment dat de problema transportului unor produse care par destul de fragile. Unde mai punem ca de obicei aceste produse fragile sunt si extrem de scumpe?! Tocmai de aceea se naste in noi o teama exagerata cum ca nu am avea cum sa ajungem la destinatie fara a le sparge sau fara a le avaria in vreun fel! Insa vestea buna este ca exista tot felul de metode prin care putem proteja astfel de produse atunci cand le transportam dintr-un loc in altul. Pe piata exista tot felul de folii cu bule de aer care se pot dovedi extrem de folositoare in aceste cazuri.

Desi la prima vedere pot parea destul de nefolositoare, va asiguram ca niste folii cu bule de aer de calitate va pot salva din foarte multe situatii grele. Produsele fragile pot fi infasurate in aceste folii cu bule de aer, creandu-se astfel un strat protector de aer care previne deteriorarea sau zgarierea produsului in cauza. Aceste folii cu bule de aer mai un foarte mare avantaj, putand fi folosite in cazul oricaror produse, indiferent de forma si de marimea lor. Niste folii cu bule de aer de calitate se vor mula pe orice fel de suprafata, asa ca nu trebuie sa va faceti griji in aceasta privinta.

CTL Ambalaje ofera folii cu bule de aer de inalta calitate

Aceste folii cu bule de aer au mai multe proprietati. Spre exemplu, acestea ajuta la protejarea obiectelor la contactul cu apa sau cu umezeala. De asemenea, acestea feresc obiectele invelite de praf si de zgarieturi. De asemenea, niste folii cu bule de aer de buna calitate vor oferi o protectie superioara si impotriva socurilor mecanice si a vibratiilor. Nu in ultimul rand, aceste folii cu bule de aer au avantajul de a fi reciclabile si reutilizabile.

Mergem mai departe si va mai oferim un sfat care ar putea sa va ajute in cazul in care aveti de transportat niste produse fragile. Niste benzi adezive de calitate se pot dovedi, de asemenea, un ajutor de nadejde in transportul produselor. Aceste benzi adezive pot fi folosite la ambalarea produselor, la lipirea suprafetelor si la intarirea paletilor. In cazul in care va hotarati si asupra acestor benzi adezive, trebuie sa stiti ca tot cei de la CTL Ambalaje va pot ajuta, oferta lor de benzi adezive fiind foarte bogata.

In functie de cerintele pe care le aveti, puteti solicita un anumit fel de benzi adezive, acestea fiind diferite din punct de vedere al adezivului folosit – benzi adezive hot melt, benzi adezive acrilic si benzi adezive solvent. De asemenea, puteti opta pentru niste benzi adezive de uz general, pentru benzi adezive pentru ambalarea produselor alimentare sau pentru benzi adezive de mare aderenta.