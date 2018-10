Park4Fly – parcare in Otopeni cu servicii fara concurenta

Park4fly, parcare la aeroportul Henri Coanda, este un business fundamentat pe ideea de a oferi siguranta masinilor pe care le gazduieste pe termen scurt, mediu sau lung, si confort psihic proprietarilor care aleg serviciile companiei pentru a parca autoturisme sau microbuze.

Conceptul afacerii se pliaza strict pe nevoile celor care aleg sa calatoreasca cu propriul autovehicul pana la aeroport si doresc sa-si preia masina in aceeasi stare in care au lasat-o, la momentul intoarcerii din vacanta sau din calatoria realizata in scop de afaceri.

Avantaje asigurate de parcarea localizata langa Aeroport Otopeni

Avantajele de care se bucura clientii Park4fly.ro sunt numeroase: parcarea se afla in imediata apropiere a aeroportului, tranferul din parcare si pana la aeroport este asigurat fara sa se perceapa alte costuri si multe alte servicii premium puse la dispozitia clientului fara sa se perceapa taxe suplimentare.

Transfer gratuit la si de la aeroport

Parcarea se afla la o distanta de 0,8 fata de Aeroportul Otopeni, insa acest aspect nu trebuie sa fie un motiv de stres pentru clienti, deoarece transferul acestora din parcare si pana la aeroport se face gratuit, in doar trei minute. Mai mult de atat, tot gratuit, clientii vor fi asteptati in aeroport la momentul intoarcerii din calatorie si transportati in parcare pentru a-si ridica masinile – nici acest serviciu nu include o taxa suplimentara.

Timp de parcare nelimitat

Politica firmei permite parcarea masinilor fara sa impuna un anumit numar de ore sau zile in care masina sa fie ridicata. De la 24 de ore, la 30 de zile si mai mult de atat, masina poate ramane in siguranta in parcare, pana la reintoarcerea proprietarului.

Supraveghere eficienta

Parcarea asigura in mod continuu, 24 de ore, in fiecare zi din saptamana, supraveghere video si paza cu agenti de securitate. Un motiv in plus ca proprietarii autovehiculelor lasate in parcare sa stea linistiti in calatoria in care au plecat, fara sa se gandeasca ca la intoarcere ar putea avea surprize neplacute. Mai mult de atat, au acces la sistemul de monitorizare video in orice moment al zilei .

Oferta personalizata

Un alt avantaj de care clientii care beneficiaza de parcare la Otopeni pe termen lung il au, consta in faptul ca pentru perioada ce depaseste 30 de zile va primi oferta personalizata de pret. Indiferent de perioada de timp pentru care se face rezervarea locului de parcare, clientii Park4fly pot plati suma datorata cash sau cu cardul.

Tarife accesibile, fara concurenta

Preturile sunt exprimate in lei si, in functie de perioada in care se rezerva serviciile de parcare, clientii pot sa ajunga sa plateasca chiar si 9,9 lei pe zi – la un calcul simplu, aproximativ 297 lei pe luna. De astfel, preturile practicate de Park4fly sunt cele mai mici din zona aeroportului Otopeni si scad pe masura ce perioada de utilizare a serviciului de parcare este mai mare.

Concret, pentru suma de bani pe care o plateste, clientul beneficiaza de servicii premium, materializate in parcarea in sine a autovehiculului, transferul gratuit la si de la Aeroportul Otopeni la orice ora din zi si din noapte, monitorizarea video a autovehicului in regim Non Stop, paza autovehiculului asigurata de agenti de securitate, informatii telefonice in orice moment al zilei.

In concluzie, Park4fly raspunde in mod eficient tuturor necesitatilor pe care le au proprietarii de autoturisme sau microbuze. Serviciile se adreseaza in aceeasi masura persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.