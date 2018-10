Sectorul industrial confirma – peste 1 milion de m2 de spatii noi in 2018

Sectorul industrial va inregistra in acest an cea mai spectaculoasa evolutie din istoria recenta si va depasi pentru prima data pragul de 1 milion de m2 livrati intr-un singur an la nivel national.

Ultima analiza de piata realizata de Activ Property Services arata ca suprafata anuntata pentru livrare in acest an depaseste 1.020.000 m2, in crestere cu peste 70% fata de anul trecut. Peste 540.000 m2 de spatii industriale au fost deja livrati de la inceputul anului la nivel national, restul proiectelor contabilizate fiind intr-un stadiu avansat de constructie.

Stocul nou aferent acestui an include proiecte speculative (destinate inchirierii) in suprafata totala de 765.000 m2, respectiv cladiri dezvoltate pentru uz propriu care depasesc 255.000 m2. Livrarile speculative anuntate pentru acest an (765.000 m2) depasesc suma livrarilor din perioada crizei economice (2009-2013).

2018 se anunta astfel ca fiind un an record al pietei industriale, varful de activitate atins in urma cresterilor consecutive de 40-50% in fiecare din ultimii 3 ani. Activitatea de dezvoltare a fost reluata incepand din 2015 pe fondul cresterii cererii, in special din partea sectorului logistic, cresterile accelerate conducand anul trecut la livrarea unui stoc nou de 593.000 m2.

Cresterea economica si avantul accelerat al consumului au condus la volume in crestere ale cererii, cu un plus de 70% anul trecut cand s-a stabilit un record de 730.000 m2 de tranzactii majore de inchiriere la nivel national.

In primele 9 luni din 2018 tranzactiile majore de inchiriere au cumulat 350.000 m2, din care 60% in zona Bucuresti. Volume importante de inchirieri s-au inregistrat de asemenea in Pitesti, Craiova, Cluj-Napoca si in premiera in Buzau, unde Ursus Breweries a inchiriat 20.000 m2. Peste 90% din suprafata totala a fost inchiriata pentru activitati de depozitare si logistica.

2018 – Tranzactii de Inchiriere Majore (>15.000 m2) Chirias Domeniu Suprafata Inchiriabila (m2) Oras Proiect Metro Cash & Carry Retail 58.000 Bucuresti WDP Stefanesti Aquila Logistica 24.000 Bucuresti WDP Dragomiresti LPP Romania Fashion Retail 22.100 Bucuresti WDP Stefanesti DB Schenker Logistica 21.000 Bucuresti CTPark Bucharest West Ursus Breweries FMCG 20.000 Buzau WDP Buzau Ceva Logistics Logistica 18.000 Pitesti WDP Oarja Van Moer Logistica 15.000 Bucuresti CTPark Bucharest West Sursa: Activ Property Services

Chiriile inregistreaza o evolutie stabila, nivelurile cerute fiind intr-o usoara crestere, spatiile moderne de clasa A avand niveluri medii cuprinse intre 3,5-4,0 Euro/m2/luna in principalele piete majore industriale.

Analiza Activ Property Services indica ca livrarile de noi spatii vor continua intr-un ritm alert si in 2019 cand peste 700.000 m2 de spatii noi au potential de finalizare, din care peste 390.000 m2 sunt deja in constructie.