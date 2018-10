3 motive pentru a achizitiona fisete metalice pentru afacerea ta

Atunci cand vrei sa organizezi activitatile firmei tale intr-un mod cat mai eficient, poti achizitiona fisete metalice, piese de mobilier special concepute pentru astfel de spatii de lucru. Spre deosebire de dulapurile clasice fabricate din lemn, fisetele metalice pot fi folosite mai mult timp, fara a se deteriora sau a avea nevoie de ingrijire speciala. Rezistenta in timp a acestor produse este garantata de calitatea materialelor din care sunt confectionate. Pe langa utilitatea lor incontestabila, fisetele metalice contribuie la organizare, stocare si depozitare. Pentru a te asigura ca ai facut cea mai buna investitie in fisete metalice, iata cateva aspecte pe care ar trebui sa le cunosti in amanunt!

Reprezinta o investitie de durata

Daca pana acum nu te-ai gandit la optiunea de a avea fisete metalice in compania ta, afla ca acestea reprezinta o investitie avantajoasa in cazul unei afaceri. Piesele de mobilier de acest tip vor putea fi exploatate o perioada indelungata dupa ce investitia se amortizeaza, iar pretul de pornire se situeaza in jurul sumei de 500 de Lei. In cazul in care vrei sa ai acces la optiuni speciale, modele complexe si de dimensiuni generoase, atunci probabil va trebui sa scoti din buzunar o suma mai mare.

Disponibile intr-o gama variata

Proiectate si produse pentru nevoi diferite de utilizare, fisetele metalice difera in functie de dimensiuni, numarul de rafturi, greutatea maxima suportata de fiecare raft sau materialul din care sunt fabricate. Astfel, exista urmatoarele tipuri de fisete metalice:

utile pentru depozitarea instrumentelor, uneltelor sau aparatelor;

utile pentru depozitarea, stocarea si arhivarea bibliorafturilor, dosarelor, actelor;

prevazute cu vopsea ignifuga, materiale termorezistente si tratamente anticorozive pentru depozitarea in conditii de siguranta a substantelor toxice sau periculoase;

utile pentru depozitarea medicamentelor si instrumentelor medicale in conditii sigure;

cu 1-2 rafturi, 5-10 rafturi;

prevazute cu seif/caseta de valori;

cu 1-2 usi si polite suplimentare.

Solutia ideala pentru arhivare

De fiecare data cand iti va fi necesar sa clasifici sau sa arhivezi diverse fise, acte sau orice alt tip de informatii pe suport de hartie, fisetele metalice iti vor oferi solutia simpla si la indemana. Multumita durabilitatii conferite de otelul de cea mai buna calitate din care sunt confectionate si proiectarii ingenioase a spatiilor de depozitare din interiorul acestor fisete metalice, piesele de mobilier de birou asigura depozitarea in conditii de maxima siguranta si organizarea eficienta a dispozitivelor sau bibliorafturilor.

Locul de unde poti sa achizitionezi cele mai bune fisete metalice la cel mai bun raport calitate-pret este OfficeClass.ro, magazinul tau online nr. 1 de birotica si papetarie din Romania. Intra pe site si profita de oferte de nerefuzat la o gama variata de produse.

Spre exemplu, un fiset metalic cu 2 rafturi si dimensiunea de 900x400x1200 mm (LxlxH), 35 kg/polita, ECO+ este disponibil la pretul de doar 625,99 Lei, redus de la 813,42 Lei. In cazul in care bugetul companiei tale este unul mai mic, poti opta pentru un alt model de fisete metalice, cum ar fi fisetul cu 1 raft si dimensiunea 800x350x600 mm (LxlxH), 35 kg/polita, ECO+, disponibil la pretul de doar 427,63 Lei, redus de la 505,11 Lei.