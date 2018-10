O buna supraveghere incepe odata cu achizitionarea unui DVR

Un digital video recorder este in esenta un computer care salveaza imaginile captate de camerele de supraveghere pe un hard disk. Marea majoritate a acestor camere utilizate astazi capteaza o imagine analogica. DVR converteste semnalul analogic in format digital si apoi il comprima. Acesta suporta conectate mai multe camere de supraveghere.

Mentionam ca inregistratoarele au in general 4, 8, 16 sau 32 de intrari de camera. Asadar, un DVR 4 canale accepta un numar maxim de 4 camere supraveghere. Acesta va permite sa vizualizati toate imaginile captate simultan sau una cate una, iar intreaga inregistrare este salvata pe un hard disk. Daca se doreste sa se verifice un eveniment care s-a intamplat la un moment dat, inregistrarea poate fi redata cu usurinta.

Inainte sa achizitionati un DVR performant, exista cativa factori care trebuie luati in considerare. Cei mai importanti factori care trebuie analizati in detaliu sunt numarul de camere suportate, cadrele pe secunda (fps), standardul de compresie, spatiul pe hard disk, conexiunea la retea, capacitatea de vizualizare la distanta. Esentiale sunt si trebuie luate in calcul functia de detectie a miscarii, perioada de stocare si capacitatea de a salva video si audio. In plus, interfata de configurare si de utilizator ar trebui sa fie intuitiva si usor de operat. Nu in ultimul rand producatorul si pretul sunt factori de decizie la fel de importanti. Un DVR ieftin intotdeauna va prezenta un interes mai mare.

Pentru a profita la maximum de capacitatea de stocare disponibila, DVR-urile ofera o serie de tehnologii de compresie diferite. Formatele obisnuite includ JPEG, MPEG-4 si H.264. Cu ajutorul compresiei video, dimensiunile fisierelor sunt reduse cat mai mult posibil, fara a compromite calitatea imaginii. DVR-ul cu standard de compresie H.264 stocheaza de 3 ori mai multe inregistrari decat ele cu MPEG si MPEG4 mai vechi.

Cantitatea de spatiu pe hard disk este foarte importanta deoarece va limita numarul de zile de inregistrare pe care le puteti stoca inainte ca sistemul sa inceapa inregistrarea peste cel mai vechi video.

Un DVR cu functie de XVR este un echipament de ultima generatie. Acesta este de fapt un inregistrator hibrid care va permite sa construiti un sistem IP in timp ce pastrati camerele de supraveghere analogice pe care le aveti deja la dispozitie. Cu functioneaza? Semnalele video analogice sunt trimise la un DVR 16 canale unde imaginile sunt apoi convertite in format digital. Intr-un sistem hibrid, aveti optiunea de a utiliza atat camere IP, cat si camere analogice, toate operand impreuna in aceeasi retea. Acest lucru se face de obicei folosind encodere video si servere sau un DVR hibrid.

Vizionare de la distanta este un alt aspect care trebuie luat in seama. Aceasta ar trebui sa fie gratuita si sa functioneze cu o adresa IP dinamica, asa cum veti folosi pentru a va accesa camerele de supraveghere. Pentru vizualizarea de la distanta introduceti o adresa Web (adresa IP), introduceti numele de utilizator si parola si puteti vizualiza camerele orcand doriti. Noile modele DVR 8 canale au functie de detectie a miscarii, functie prin care pot sa analizeze inteligent schimbarile in imaginile video, apoi sa creeze evenimente si notificari sau chiar sa activeze alte dispozitive, cum ar fi alarmele.

Pe piata exista o multitudine de companii care produc unitati de inregistrare performante. Un DVR 8 canale Hikvision ofera o calitate a imaginii impresionanta si un grad de detaliere ridicat. La fel de performant este si un DVR Dahua 8 canale. Pe acestea le puteti achizitiona chiar in acest moment accesand 1CCTV. Mai mult decat atat, nu numai propria locuinta are nevoie de un grad de securitate crescut, dar si autoturismul. Pe masura ce calatorim sau ne petrecem un bun timp in masina, este nevoie de o camera DVR auto cu unghi larg de vizualizare, astfel incat sa surprinda traficul in cel mai mic detaliu. Un DVR auto va filma incontinuu si va inregistra locatia, directia, viteza si coordonatele geografice.

1CCTV este un magazin online de renume care pune la dispozitia tuturor o gama variata de DVR-uri. Acestea intrunesc toate avantajele de mai sus, deci investitia intr-o asemenea unitate de inregistrare va fi una inteligenta deoarece va spori securitatea atat in ​​propriul camin, cat si in mediul de afaceri.