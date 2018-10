Codurile de bare, elementele care faciliteaza gestiunea

Dintre toate inventiie tehnologice moderne, codurile de bare merita, cu siguranta, amintite. Folosite initial drept modalitati de recunoastere si inregistrare a produselor din depozite si magazine, functionalitate acestora s-a extins in decursul anilor, in prezent fiind utilizate cu acelasi rol si pentru facilitatea procedurilor birocratice pentru gestionarea documentelor, nu doar in comertul de bunuri.

Ce este, de fapt, un cod de bare?

Le vedem peste tot – pe produsele asezate pe rafturile magazinelor, pe retetele primite de la medic, pe tichetele de masa si chiar pe diverse documente fiscale. Cu totii stim cu arata codurile de bare si le intelegem importanta abia atunci cand casiera nu le poate gasi pe produsele noastre preferate. Totusi, nu multi dintre noi stim ce este mai exact un cod de bare. Daca ar fi sa-l definim, un cod de bare reprezinta o insiruire de date ce au fost codificate (prin intermediul unor softuri si aparturi speciale). Codurile de bare pot fi citite si decodificate folosind un cititor de coduri de bare wireless sau fix. De regula, in imediata apropiere a unui cod de bare mai exista un alt set de caractere. Scopul acestora este acela de a ”inmagazina” aceleasi informatii care sunt codificate in codurile de bare si se folosesc ca metoda de back-up pentru situatiile in care codurile de bare nu sunt eligibile din diverse motive.

Generarea codurilor de bare se face, dupa cum spuneam, cu ajutorul unor aplicatii speciale, care sunt disponibile gratuit chiar si online. De fapt si in Excel se pot genera coduri de bare.

Cum se aleg codurile de bare?

Exista mai multe tipuri de coduri de bare din care poti sa alegi. Ele pot fi numerite, alfanumerice etc. si se aleg in functie de activitatea desfasurata.

Astfel:

Data Matrix este ideal pentru stocarea unor informatii cu o complexitate redusa;

PDF417 este util petntru codificarea unor informatii mai vaste;

Pentru urmarilea mai usoara a intrarilor si a iesirilor poti opta pentru aproape orice forma de coduri de bare. De preferat este, insa, sa alegi dintre cele mai facile forme.

Ce functii are un cod de bare?

Codurile de bare au mai multe functii, dupa cum urmeaza:

Identificarea cu acuratete a produselor (inclusiv materii prime sau produse finite) folosind un cititor de coduri de bare.

Scaderea costurilor de operare, prin reducerea numarului de angajati.

Eficientizarea procesului de facturare, prin automatizarea introducerii elementelor de identificare a produselor scanate.

Facilitatea inventarierii stocurilor intr-un timp foarte scurt si cu un mai mare grad de corectitudine.

Reducerea erorilor ce pot aparea ca urmare a introducerii manuale a datelor.

Cititoare de coduri de bare sunt elementele esentiale cu ajutorul carora putem decodifica datele stocate prin intemerdiul codurilor de bare. Ele sunt extrem de utile si in procesul de inventariere, dar si ca aparaturi de folosit la casa de marcat, pentru scanarea produselor de pe banda. Pot fi atat fixe cat si wireless, pentru a corespunde necesitatilor diverse.