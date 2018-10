Antreprenorii din Moldova au înregistrat cea mai mare creștere a numărului de salariați față de anul precedent din Romania

O nouă ediție a Campioni in Business debutează la Iasi cu Gala de premiere a celor mai dinamice companii antreprenoriale din Moldova. Evenimentul va avea loc pe 8 noiembrie 2018, la ora 18:00, la Sala Mare a Teatrului National „Vasile Alecsandri”din Iași;

Seara va fi încununată de piesa de teatru „Iarna Dragostei Noastre”, în regia lui Emil Gaju, interpretată special pentru invitații la Gala Campioni în Business;

O analiză realizată de PwC Romania pentru proiectul Campioni în Business relevă că in 2017 antreprenorii moldoveni au crescut numărul salariaților cu 3,6% față de 2016.

Proiectul „Campioni în Business”, derulat în parteneriat de către Enterprise Investors, Banca Comercială Română, PwC România și Asociația Triple Helix România, include trei gale de premiere care au loc anual în regiunile Moldova, Transilvania și Muntenia.

Premiile sunt acordate pe baza unui clasament realizat de PwC Romania în funcţie de evoluţia cifrei de afaceri, a profitului și a numărului de angajaţi dar luănd în considerare și alte criterii ce țin de reputatia, implicarea in comunitatile locale si eficiența activităților desfășurate de companiile respective.

La evenimentul de la Iasi vor fi premiate companiile antreprenoriale cu cele mai mari creșteri si cu rezultate spectaculoase din regiunea Moldovei.

Analiza PwC Romania realizată pentru acest proiect are la bază informațiile financiare depuse la Registrul Comerțului de către circa 2.340 de companii deținute de antreprenori locali, selectate din rândul celor mai mari 5.000 de companii din România în funcție de cifra de afaceri din 2017.

La nivel național, cele mai mari 2.340 de companii deținute de antreprenori locali au înregistrat în 2017 o cifră de afaceri agregată de circa 241 miliarde lei, cu 8,6% mai mare decât cea realizată de acestea în 2016. Cumulat, companiile analizate au înregistrat în 2017 un profit brut de 12 miliarde lei, în creștere cu 5.4% față de 2016, iar valoarea agregată a profitului net a crescut cu 5.9% până la 10,2 miliarde lei. În privința numărului total de salariați, companiile antreprenoriale au raportat în 2017 cu 3,4% mai mulți angajați față de anul anterior, ajungând la aproximativ 470.000 de persoane.

Din cele circa 2.340 de companii antreprenoriale analizate, 14% își desfășoară activitatea în Moldova. Companiile antreprenoriale din Moldova au înregistrat o creștere cifrei de afaceri în 2017 față de 2016 de 12,2%, aflându-se pe locul 2 față de Muntenia unde s-a înregistrat o creștere de 12,6%.

De asemenea, în Moldova s-a înregistrat o însemnată majorare a profitului brut, de 5,6% față de anul anterior si cea mai însemnată majorare a numărului de salariați, de 3,6%. Moldova are și cel mai mare ritm de creștere 2017 vs. 2016 a cifrei de afaceri per salariat (6,1%), comparativ cu Transilvania (5,7%) și Muntenia (5,6%).

„Portretul robot” al celor mai mari companii antreprenoriale din Moldova în 2017: 110 milioane lei valoarea medie a cifrei de afaceri, profit brut 7,7 milioane lei, profit net 6,7 milioane lei, 218 salariați; rata profitului brut 7,0%

Topul domeniilor de activitate pe regiuni geografice , în funcție de valoarea agregată a cifrei de afaceri, în Moldova sunt: 1. comerț cu ridicata; 2. industria alimentară; 3. comerț cu amănuntul; 4. fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Premiile Campioni in Business sunt acordate în funcție de dinamica cifrei de afaceri, a profitului și a numărului de angajați, dar și a altor criterii ce țin de reputația, implicarea în comunitățile locale, inovație și eficiența activităților companiilor respective.

Antreprenorii din spatele acestor afaceri de succes vor fi incluși în comunitatea „Campionilor in Business” pentru contribuția lor semnificativă la dezvoltarea economiei și a societății românești.

Peste 400 de antreprenori și reprezentanți ai mediului bancar, consultanți de business și analiști au fost invitați să participe joi, 8 noiembrie, la Gala „Campioni în Business” de la Iași la Sala mare aTeatrului Național Iași.

Urmăriți agenda detaliată a evenimentului aici.

Despre proiect

„Campioni in Business” este un proiect dezvoltat de Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix Romania, care premiază în fiecare an, în cadrul a trei gale regionale desfășurate la Cluj, Iași și București, cei mai de succes antreprenori români. În acest an, evenimentul de debut va avea loc la Iași (8 noiembrie) și va fi urmat de galele de la Cluj-Napoca (14 noiembrie) și București (20 noiembrie). În cadrul galei de la București, reprezentanții partenerilor proiectului vor desemna și Antreprenorul Anului 2018.

„Campioni în Business” descoperă, promovează și premiază cei mai dinamici antreprenori români care creează și mențin locuri de muncă, aduc valoare prin inovație ți contribuie în mod semnificativ la bugetele locale și de stat.

Pentru mai multe detalii despre comunitatea Campionilor in Business, puteti accesa website-ul http://www.campioniinbusiness.ro/ si pagina de Facebook

https://www.facebook.com/campioniinbusiness?fref=ts.