Beneficiile instalarii unui sistem de supraveghere video la locul de munca

Securitatea este imperios necesara pentru orice afacere. La urma urmei, cum puteti inregistra profit daca nu va protejati cat mai bine firma? Din fericire, sistemele de supraveghere video sunt mai inteligente si mai eficiente ca oricand. In acelasi timp, odata cu progresul tehnologiei preturile dispozitivelor electronice si automat a camerelor de supraveghere au scazut semnificativ. Astfel, instalarea de sisteme de supraveghere a devenit ceva firesc. Tehnologia a avansat atat de mult incat, daca analizam mai in detaliu, cu 10 ani in urma un astfel de sistem era considerat un lux si era intalnit doar casele milionarilor, in institutiile publice si marile corporatii.

Exista numeroase beneficii pe care le aduc sistemele de supraveghere video, in special acum, cand utilizatorii au posibilitatea de a vizualiza imaginile prin intermediul internetului ori de cate ori nu se afla la fata locului si pleaca adesea in calatorii. Multi utilizatori au investit in seturi ce contin 4 camere supraveghere, 8, 16, chiar si 32, pentru a oferi o protectie optima interioara dar si exterioara impotriva amenintarilor.

Monitorizarea in timp real prin instalarea unui kit supraveghere este extrem de utila si reprezinta un bun motiv pentru a face o investitie in acest sens. Monitorizarea se poate face de pe un computer, de pe telefonul mobil sau tableta, de oriunde exista o retea de internet functionala.

Instalarea unui kit camere supraveghere intr-o companie poate ajuta la prevenirea infractiunilor precum vandalismul si furtul. In plus, pot si monitorizate atent pauzele angajatilor. Conform studiilor recente din industria comertului, firmele mici si medii pierd anual sume importante de bani din pricina furturilor. In momentul in care un kit supraveghere este amplasat in mod corespunzator, cu siguranta va ajuta la descurajarea potentialilor hoti. In acelasi timp angajatii vor fi supravegheati si vor avea o conduita impecabila. Cu toate acestea, daca nu aveti suficiente camere instalate pe proprietatea dumneavostra si daca nu sunt amplasate coret, este posibil sa pierdeti urma hotilor si sa inregistrati daune serioase.

Daca detineti o facere si doriti sa imbunatatiti productivitatea angajatilor, solutia este sa montati un kit supraveghere video. Acesta este extrem de eficient in special in fabrici deoarece creste randamentul de munca al muncitorilor. Astfel, angajatii au mai multe sanse sa lucreze la capacitatile lor maxime atunci cand stiu ca sunt monitorizati.

De departe un sistem supraveghere video isi gaseste utilitatea intr-o firma in care se lucreaza cu publicul deoarece sansele sa intervina altercatii si chiar acte de violenta sunt deosebit de mari. Conflictele au loc de obicei intre angajati si clienti. Un sistem supraveghere poate furniza dovada video clara despre intregul incident. Aceasta va conduce la o solutionare corecta si la reducerea violentei la locul de munca.

Un alt avantaj major al unui sistem de supraveghere video instalat la locul de munca consta in furnizarea de probe pentru o eventuala investigatie. Daca afacerea dumneavoastra este implicata in orice tip de activitate infractionala, camerele de supraveghere va vor ajuta sa identificati persoana sau persoanele vinovate, oferind dovezi vizuale concludente in cazul in care este implicata politia.

O buna supraveghere video incepe atunci cand accesati magazinul online 1CCTV. Avand notorietate in domeniul securitatii, va ofera cele mai performante sisteme de pe piata. Puteti opta pentru un kit camere supraveghere pentru interior si exterior sau mixte, sau va puteti alcatui in kit personalizat in functie de nevoile dumneavoastra. Oricare ar fi decizia, echipa 1CCTV va va sprijini in tot acest demers.