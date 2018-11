Ce tip de costuri sa ai in vedere cand iti construiesti o prezenta online?

Cand spui online la ce te gandesti? La un website? La pagini de Facebook sau canale Youtube? La cautari pe Google? Toate se intampla online si toate contribuie la crearea unei prezente coerente in online. Atunci cand vrei sa incepi sa fii activ in mediul digital, este bine sa iei in calcul tipurile de costuri pe care le vei intalni in activitate.

Primul pas pentru a intra in mediul online cu un business este sa ai o adresa adresa, pe internet, unde cei interesati sa te poata gasi cu usurinta. Altfel spus, fel ca adresa postala, adresa pe internet reprezinta locatia ta proprietara din mediul online. De ce proprietara? Pentru ca si prezentele pe retelele de socializare sunt tot locatii, doar ca nu sunt 100% ale tale, fiindca esti dependent de retea in sine.

Noi consideram ca cea mai importanta prezenta este propriul website. Daca esti prestator de servicii, el este cartea ta de vizita online. Daca esti vanzator de produse, magazinul online este echivalentul din lumea digitala a magazinului fizic.

Care sunt pasii pentru o prezenta in mediul online si ce tip de costuri poti intalni?

Defineste si creaza-ti un brand

Pentru inceput trebuie sa raspunzi la: „De ce vreau sa fiu in mediul online?”

Vrei sa impartasesti aptitudini sau know-how? Vrei sa iti prezinti afacerea? Vrei sa comercializezi produse? Vrei sa rezolvi o problema logistica a unor utilizatori? Incearca sa iti gasesti elementele personale unice. Apoi gandeste-te sub ce denumire de brand vrei sa actionezi in online, care sunt competitorii tai activi sau viitori si unde doresti sa te pozitionezi in ochii clientilor.

Costuri in aceasta etapa:

– Naming – daca alegi sa lucrezi cu un consultant pentru alegerea numelui

– Branding – costurile de creare a logo-ului si a materialelor definitorii pentru brandul tau

– Pozitionare – studiul competitiei si stabilirea detaliilor

Inregistreaza domeniul sau domeniile web necesare si creeaza-ti conturi pe retelele sociale relevante pentru tine si publicul tau

Ti-ai definit aspectele unice ale bradului tau? Perfect. Acum trebuie sa te asiguri ca le poti comunica intr-un mod cat mai relevant clientilor tai. Iar pentru a face asta, probabil vei dori sa iti construiesti un website, prin urmare vei avea nevoie de cel putin un domeniu web pe care sa existe acest website.

Cand vine vorba de domenii web, secretul este simplu: alege un cuvant sau o combinatie creativa de cuvinte cheie care au legatura cu brandul tau (sau chiar numele brandului in sine), care sa fie cat mai scurt, usor de citit si de retinut si unic (astfel incat sa poti inregistra domeniul web, adica acesta sa fie liber).

Costuri in aceasta etapa:

– Inregistrarea domeniului: gasesti preturi bune pentru inregistrare domeniu .ro, domeniu .com sau domeniu .eu pe domaz.ro

– Hosting / Gazduire – poti incepe cu un pachet minimal, astfel incat sa iti poti crea adrese de e-mail personalizate, iar apoi, dupa lansarea website-ului, poti alege pachetul potrivit tipului tau de proiect

Realizeaza un website, un blog, un magazin online sau alt tip de prezenta online relevanta pentru tine sau pentru afacerea ta

Exista reguli clare de User Experience in functie de fiecare tip de proiect web in parte. Daca doresti un website de prezentare se folosesc anumite tipuri de layout-uri si de mesaje. Daca doresti un magazin online se folosesc alte tipuri de layout-uri si de mesaje.

In general, toate proiecte au:

Header – zona unde ai de obicei logo-ul, detalii de contact, meniul (structurat cat mai simplu pentru utilizator), functia de cautare (pe care o va folosi utilizatorul pentru a accesa informatia din website-ul tau) si alte elemente cheie. Zona de continut

Unde se gasesc toate informatiile necesare pentru utilizatori. Aici pentru fiecare tip de proiect se aplica alte reguli de design.

Footer

In partea de jos a site-ului poti introduce Termeni si conditii, Datele de contact, trimiteri catre prezentele pe retelele sociale si multe altele.

Costuri in aceasta etapa:

– Crearea website-ului (design si programare) – In general, iti recomandam sa lucrezi cu o singura companie, care iti face website-ul in intregime.

Promoveaza-te, pentru a putea ajunge la utilizatorii cheie pentru tine

A avea un site nu inseamna ca esti si cunoscut.

Specialistii in online recomanda sa planifici un buget pentru promovare inca de la inceputul activitatii tale online. Acest subiect in sine este unul extrem de stufos, deoarece poti avea nevoie de promovare online sau offline, iar fiecare business are un mix potrivit special pentru el. Iti recomandam sa lucrezi cu specialisti in marketing online, pentru a te asigura ca bugetele pe care le vei investi sunt utilizate urmarind obiective precise.

Costuri in aceasta etapa:

– Analiza si strategie – plan de marketing

– Campanii Google Ads / Facebook Ads / LinkedIn Ads / Instagram Ads / Youtube Ads

– Optimizare pentru motoarele de cautare

– Community management si social media management

– PR si evenimente

– Sponsorizari si alte tipuri de parteneriate

Posibilitatile aici sunt multiple. Iti recomandam sa faci un plan pe 1 an, pornind de la un buget clar, si sa selectezi doar acele activitati relevante pentru publicul tau tinta.