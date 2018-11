Casedemarcat.eu le ofera clientilor produse premium si servicii dedicate eficiente

Dincolo de a fi unul dintre cele mai bune magazine online pe nisa care activeaza, Casedemarcat.eu este solutia optima chiar si pentru cei mai putin familiarizati cu echipamentul hardware pe care trebuie sa il achizitioneze pentru desfasurarea activitatilor. De astfel, scopul companiei care a oferit pana in prezent peste 700 de solutii software, este ca prin produsele si serviciile pe care le include in oferta, sa contribuie la obtinerea performantei clientilor sai. In aceasta idee, toti clientii sunt tratati individual, oferindu-li-se solutii personalizate in functie de nevoile pe care le acestia le au.

Avantajele clientilor CaseDeMarcat

Clientii companiei au acces la o gama larga de produse si servicii, plus avantaje evidente de care pot beneficia in functie de specificul activitatii.

Echipament performant si consiliere in alegerea acestuia

Echipamentul inclus in oferta magazinului online este verificat de catre echipa tehnica tocmai pentru a i se stabili gradul de eficienta in functie de activitate. Clientul poate alege echipamentul expus spre vanzare inclusiv in functie de buget – cantare electrice comerciale mai ieftine sau mai scumpe, de exemplu.

Mai mult de atat, toti clientii beneficiaza de servicii care constau in instruirea operatorilor – de a utiliza o casa de marcat cu jurnal electronic, de exemplu – si asistenta profesionala in conditii accesibile si foarte avantajoase.

Alte servicii oferite de catre consultatii CaseDeMarcat includ configurarea driver-ului de comunicatie – procedura care se poate realiza prin asistenta online sau chiar la sediul de care clientul dispune – si programarea cu articole a unei case de marcat.

Intocmirea dosarului necesar la D.G.F.P. pentru atribuire fiscala

Mai mult decat faptul ca isi consiliaza clientii in alegerea celor mai bune produse, specialistii CaseDeMarcat pot sa intocmeasca dosarele necesare la D.G.F.P. in vederea fiscalizarii. Este un avantaj indiscutabil avand in vedere ca nu clientii vor trebui sa mearga la sediul D.G.F.P. de care le apartine punctul de lucru – prin urmare, locul in care se va instala echipamentul – ci reprezentantii CaseDeMarcat.

Magazin complet la cheie

Cu o experienta indelungata adunata in practica cu clientii existenti, expertii de la CaseDeMarcat au inteles ca nevoile celor care apeleaza la serviciile pe care le ofera sunt materializate in primul rand in implementarea unui sistem informatic complet care sa functioneze ireprosabil.

“Magazinul complet la cheie” este un concept menit sa asigure performanta tuturor celor care imbratiseaza ideea. Specialistii companiei analizeaza obiectivele clientului si propun in consecinta tipuri de programe, echipamente si retelistica. Urmeaza acordul clientului, practic, startul in implementare. In urmatoarea etapa, clientul primeste sistemul pregatit pentru utilizare si, in final, se instruieste personalul operator. La finalizarea proiectului, se intocmeste un proces verbal de receptie a sistemului.

Proiectul are ca obiective clare:

imbunatatirea activitatii operationale in domeniul in care se desfasoara activitatea clientului respectiv;

cresterea controlului si eficientizarii activitatii;

obtinerea informatiilor utile pentru managementul calitatii.

Toate produsele si serviciile asigurate de catre CaseDeMarcat.eu au in prim plan clientul si nevoile acestuia, indiferent de activitatea pe care o desfasoara. Pe langa casele de marcat si cantarele electronice, magazinul online a inclus in oferta sa imprimante fiscale si imprimante termice, cititoare coduri de bare, calculatoare, sisteme POS si monitoare, consumabile, software retail si software restaurant.