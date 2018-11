De ce se ofera cosuri cadou Craciun si cum se alege cea mai buna varianta?

Perioada sarbatorilor de iarna inseamna foarte multe lucruri. Unul dintre aceste lucruri este cadoul. Oamenii ofera si primesc o multime de cadouri de Craciun, iar atmosfera este una de basm.

Obtinerea unei atmosfere de basm se face doar cu cadouri foarte potrivite, insa. Din pacate, cadoul potrivit necesita timp si de foarte multe ori necesita multi bani, tocmai de aceea, americanii au venit cu o idee extrem de interesanta: cosuri cadou de Craciun.

Se ofera o multime de cosuri de Craciun in State , solutia fiind varianta aleasa de cei mai multi oameni care nu stiu ce sa cumpere cadou. Ca multe alte obiceiuri pe care le-am imprumutat de la americani, am imprumutat si traditia de a oferi cosuri cadou Craciun. Ce trebuie sa se cunoasca despre aceste cosuri, insa?

Istoria cosului cadou

Istoria cosului cadou incepe cu foarte multa vreme in urma. Se zice ca primul cadou oferit intr-un cos a fost o ofranda sacra oferita de zeita pagana Estora. Ulterior, cosurile au devenit recipientul perfect pentru cadourile oferite de egipteni sau romani.

Cosul cadou modern, descoperit in orice supermarket si in din ce in ce mai multe magazine online, a aparut recent, in mediul corporate. Fiind un cadou nu tocmai personal, a fost adoptat cu usurinta de cei care au dorit sa ofere un cadou sefului, angajatilor sau colegilor.

Partea interesanta este ca a fost adoptat si in mediul privat si nu de putine ori, persoane cu o relatie foarte apropiata isi ofera cosuri cadou.

Care sunt cele mai importante avantaje ale unui astfel de cadou si de ce se ofera cosuri cadou Craciun?

Conform celor de la boutiquecadoux.ro, cele mai importante avantaje oferite de un astfel de cos sunt urmatoarele:

Este perfect pentru oricine. In functie de modul in care este personalizat, poate sa fie ideal pentru copii, pentru adulti, pentru tineri si batrani, pentru prieteni sau persoane nu tocmai apropiate.

Ofera o flexibilitate uriasa. Este unul dintre motivele pentru care este atat de apreciat. Un cos poate sa fie personalizat atat cu lucruri mai putin personale, cat si cu lucruri personale. De asemenea, poate sa tina cont de preferintele celui care primeste cadoul.

Este o varianta ieftina si de efect. Un alt avantaj este faptul ca nu este scumpa achizitia unui cos cadou de Craciun (detalii aici ). Pot fi gasite variante care costa 20-30 de lei sau variante care costa peste 500 de lei. Este o solutie pentru toate buzunarele.

Nu este potrivit doar pentru Craciun. Cosurile cadou sunt potrivite pentru orice ocazie, indiferent ca este o zi de nastere sau o sarbatoare nationala. Este adevarat ca de Craciun prezinta motive de iarna si contin delicii, cum ar fi cozonacul.

Ce conteaza cu adevarat la crearea unui cos cadou?

In momentul in care se ofera un cos cadou de Craciun conteaza foarte mult modul in care este realizat. Ambalajul trebuie sa fie ingrijit iar continutul trebuie sa fie personalizat in functie de preferintele destinatarului.

Daca se ofera produse alimentare, precum dulciurile, este bine sa se acorde atentie sporita datei la care expira si sa se mizeze intotdeauna pe calitate superioara, chiar daca nu se poate achizitiona o cantitate mare.

Exista si cosuri de cadou gata facute, insa cel mai bine este sa se aleaga un continut diferit pentru fiecare persoana careia i se ofera cadou. Cu siguranta, impactul va fi unul mult mai bun iar cadoul va fi foarte apreciat.