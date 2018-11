Ce sa nu cumparam de Black Friday 2018?

La finalul lunii noiembrie, un numar foarte mare de persoane vor intra in goana dupa cumparaturi, manati de fenomenul denumit Black Friday. In data de 24 noiembrie se va da startul celor mai mari reduceri din acest an, iar multe magazine participante la Black Friday Romania pregatesc deja ofertele. Nu toate categoriile de produse vor beneficia de reduceri, iar unele produse reduse nu vor avea un pret justificat, in ciuda discountului oferit. In vinerea neagra, dar si in zilele ce vor urma, este indicat sa se tina cont de anumite sfaturi, menite sa va salveze bugetul. BlackFriday.Onlines.ro va sfatuieste sa nu achizitionati produse de care nu aveti nevoie, dar nici anumite obiecte sau servicii care nu vin la momentul potrivit.

Abtineti-va din a cumpara orice, doar de dragul reducerii. Sunt multe acele obiecte de care in mod cert un client nu are nevoie, dar pe care s-ar putea sa le achizitioneze, tentat de oferta retailerilor. In vinerea neagra este foarte importanta planificarea in detaliu a bugetului si evitarea obiectelor inutile. Asadar, daca sunteti in cautarea unui smartphone nou, dar in cautarea acestuia descoperiti o oferta excelenta la o tigaie, nu plasati o comanda, decat daca chiar credeti ca veti avea nevoie de respectiva tigaie. De asemenea, nu renuntati la obiectele favorite in defavoarea unui alt produs, decat daca specificatiile sale sunt unele mai bune, ori daca oferta este suficient de convingatoare.

Evitati cadourile perisabile sau florile. Black Friday poate fi ocazia ideala pentru a face anumite cadouri, insa doar in eventualitatea in care cadoul este unul consistent. Buchetele de flori, ciocolata sau dulciurile pot avea un pret redus, insa reduceri la aceste categorii de produse vor exista si in perioada urmatoare, in special in apropierea sarbatorilor de iarna. Daca va ganditi sa cumparati de pe acum cadourile de Craciun, puteti avea un profit, insa probabil unul relativ mic. Asadar, de Black Friday 2018 trebuie sa evitati produsele perisabile, daca nu aveti de gand sa le oferiti in cadou in luna noiembrie.

Obiecte ale caror preturi sunt reduse in alte perioade ale anului. Exista multe categorii de produse ale caror preturi sunt reduse in anumite perioade din an, dar nu si in luna noiembrie. De exemplu, producatorii de mobila de gradina ofera in rare ocazii reduceri in vinerea neagra, putine magazine participante la Black Friday Romania urmand sa aiba discounturi la mobila de gradina. De asemenea, magazinele de profil nu au oferit pana la acest moment informatii referitoare la participarea lor la Black Friday 2018.

Pachetele de vacanta, nu tocmai o necesitate. Daca credeti ca reducerile oferite de Black Friday pentru biletele de avion sau pentru pachetele de vacanta sunt unele excelente, asteptati sa le vedeti pe cele de Craciun. Din cauza faptului ca vinerea neagra cade spre finalul lunii noiembrie, majoritatea locatiilor de cazare sunt deja rezervate pe luna decembrie. Tocmai din acest motiv, astfel ca pachetele de vacanta in luna ce va urma nu pot avea preturi extrem de mici. In schimb, luna ianuarie va abunda in oferte pentru excursii, in diverse locatii de pe intreg mapamondul.