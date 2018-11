Afla toate informatii de care ai nevoie despre celulele stem

Despre celulele stem se stie ca reprezinta viitorul medicinei si ca in prezent stau la baza vindecarii mai multor afectiuni serioase, care pot aparea la persoane de toate varstele. Cu toate ca primele tratamente au fost puse in practica in Statele Unite in urma cu mai bine de 6 decenii, in ziua de azi avem acces la proceduri care au fost cu mult imbunatatite fata de atunci. In schimb, cat de populare sunt celulele stem in Romania? Studiile arata ca un numar tot mai mare de mamici se intereseaza de tratamentele cu celule stem intrucat pe aceasta cale pot evita multe probleme grave de sanatate ale celor mici.

Ce sunt mai exact celulele stem?

Celulele stem sunt celulele care stau la baza celor care urmeaza a fi generate si specializate, iar in anumite conditii acestea se pot diviza in celule noi sau specializate, avand o anumita functie precisa, precum celule ale sangelui, inimii, oaselor si nu numai, diferenta fiind ca niciun alt tip de celule din organism nu are aceasta abilitate.

De ce sunt utile celulele stem?

Exista mai multe modalitati prin care celulele stem se pot dovedi a fi utile, in primul rand pentru faptul ca medicii au posibilitatea de a intelege mai bine cum se dezvolta anumite afectiuni serioase. Prin simpla analizare a modului in care celulele stem capata aumite roluri si preiau functiile avute de anumite organe si tesuturi, oamenii de stiinta pot intelege mai bine cum apar bolile.

De asemenea, celulele stem se dovedesc a fi utile la inlocuirea celor afectate in urma evolutiei unei boli sau a unui accident, ceea ce presupune ca se pot regenera sau repara tesuturi si organe, ocazie cu care listele lungi de asteptare pentru donarile de organe pot ramane doar o amintire neplacuta. Pot avea de castigat toti cei care sufera de anumite afectiuni precum diabet de tip 1, anumite forme de cancer, boli cardiace, Alzheimer, arsuri si multe altele.

In acelasi timp, sunt efectuate diferite cercetari prin care se poate testa eficienta a noi medicamente. Cu alte cuvinte, inainte ca acestea sa fie testate pe oameni, cercetatorii se pot folosi de celulele stem pentru a determina eficienta lor in cazul anumitor tesuturi sau organe. Este bine cunoscut faptul ca celulele stem pot fi programate in asa fel incat sa obtina anumite roluri, ceea ce presupune ca se poate ajunge la valorile cautate de catre oamenii de stiinta astfel incat sa ajunga mai simplu si mai rapid sa determine eficienta unui medicament.

Cat de populare sunt celulele stem in Romania?

Cu toate ca in urma cu multi ani cand recoltarea de celule stem a aparut si in Romania, cele mai multe mamici erau sceptice cu privire la eficienta tratamentelor, in ziua de azi celulele stem in Romania sunt tot mai populare. Se poate spune ca parintii au ajuns la un nivel la care au constientizat cat de mult pot avea de castigat de pe urma acestor tratamente cu celule stem. Bineinteles, exista niste conditii speciale in acest sens, intrucat celulele nu pot fi prelevate in orice moment si folosite imediat.

Asadar, ar trebui sa fie determinata o sursa adecvata din care sa fie recoltate celulele stem, iar aici exista cateva posibilitati, urmand ca mai apoi acestea sa fie pregatite in laborator si dupa sunt depozitate in conditii optime intr-o banca specializata. Un bun exemplu in acest sens este reprezentat de Stemsure, care de aproape un deceniu opereaza la noi in tara si se asigura ca cei mici reprezinta viitorul. Cu alte cuvinte, pentru celule stem in Romania, cu siguranta, Stemsure reprezinta raspunsul pe care il cauta orice mamica.