Amatorii de distractie si de muzica buna vor fi ocupati in vara aceasta! Electric Castle, festivalul de la Cluj care aduna in fiecare ani tineri din toate colturile lumii, va incepe anul viitor in data de 17 iulie, iar distractia va tine 4 zile!

Electric Castle 2019 se anunta a fi plin de surprize, dupa cum au anuntat inca de pe acum organizatorii.

Principala atractie va fi trupa Florence and the Machine. Formatia britanica este cunoscuta la nivel international printre fanii stilului lor muzical, indie rock, iar solista Florence Welch are o voce interesanta si un stil aparte, multe fete considerand-o un adevarat fashion icon. Ea este muza unor mari creatori de moda, printre altele.

Thirty Seconds to Mars sau Bring me the horizon sunt alte doua trupe care sunt prezentate in topul preferintelor ascultatorilor, iar acestea vor concerta in cadrul aceluiasi festival.

Cu siguranta doriti sa il vedeti in persoana pe actorul Jared Leto, care este solistul, compozitorul si chitaristul formatiei Thirty Second to Mars.

Trupa americana de rock alternativ este in voga in aceste timpuri. De asemenea, formatia de metalcore Bring me the horizon este extrem de apreciata de catre fani si nu numai.

Desigur, in afara de aceste trei trupe care sunt cap de afis, vor mai concerta si The Vaccines, Kronos quartet, While she sleeps, Chinese Man, Viagra Boys, Handsome furs si multi altii.

Grabiti-va si achizitionati-va biletele pana in data de 20 decembrie, pentru a beneficia de o reducere semnificativa!