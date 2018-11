Barcelona a revenit cu picioarele pe pamant

Barcelona a remizat sambata seara pe Wanda Metropolitano, scor 1-1 cu Atletico Madrid. Meciul a fost unul dintre cele mai urate produse de cele doua echipe in ultimii ani. Golurile marcate de Diego Costa pentru gazde si Ousmane Dembele pentru oaspeti nu au reusit sa schimbe prea mult din dezmagirea traita de spectatorii prezenti pe stadion sau de cei din fata televizoarelor.

Toata lumea se astepta la un meci aprins, cu nerv si multe faze de poarta, in conditiile in care cele doua echipe se aflau pe podium in clasament, despartite de un singur punct, iar o victorie ar fi insemnat un pas important catre titlu. In schimb am primit un joc fara prea multe faze de poarta, in care Atletico a adoptat tactica echipelor mici, campandu-se in fata portii lui Oblak pe trei linii. Acuzat pentru jocul ultradefensiv al echipei sale, Cholo Simeone a declarat:

,, Ne-au lipsit patru minute pentru a castiga. Cine spune ca am jucat la egal? Este opinia voastra. A fost un meci inchis, tactic, nu au fost ocazii de gol pentru nimeni. Am condus si ne-a lipsit putin noroc, daca balonul nu trecea printre picioarele lui Oblak şi Lucas”.

Desi scuzabila in fata unei echipe cum este Barcelona, atitudinea argentinianului si a echipei sale arata de ce Atletico nu va reusi sa treaca de senzatia de ,,s-ar fi putut mai mult”. Pentru a castiga titlul in Spania sau Liga Campionilor este nevoie de mai mult decat conjuncturi favorabile. Poti castiga batalii aparandu-te si contraatacand in momente favorabile, dar nu vei castiga un razboi pana nu vei da un asalt decisiv.

La randul lor, catalanii au pierdut din aura ultimilor ani. Paradoxal, regresul echipei a venit simultan cu miscarea de independenta a Cataluniei, care a culminat cu interventia politiei spaniole, autoexilarea unor lideri si arestarea lui Charles Puigdemont in Germania. In conditiile in care in lotul Barcelonei sunt din ce in ce mai putini jucatori cu origini catalane, aceasta potrivire este o simpla coincidenta.

Barcelona ne obisnuise in ultimii 15 ani cu fotbalul total pe care il promovase fostul ei jucator si antrenor, olandezul Johan Cruyff. Pe rand, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Villanova si Luis Enrique au imbunatatit acest stil de joc, profitand de senzationalii jucatori pe care ii aveau la dispozitie. Rezultatele au fost cele pe care le stie toata lumea, Barcelona fiind cea mai titrata si spectaculoasa echipa din ultimul deceniu si jumatate. Acestea au fost motivele pentru care jucatorii sai au fost supranumiti ,,extraterestri”.

Aducerea lui Ernesto Valverde pe banca tehnica si politica de transferuri neinspirata i-au adus pe catalani cu picioarele pe pamant. Fara Xavi si, mai apoi, Iniesta, la mijocul terenului, Messi nu mai are sprijin si, implicit, nu mai beneficiaza de atat de multe spatii. In conditiile in care varsta isi spune cuvantul si la starul argentinian, el ar fi avut nevoie de ceva mai multa viteza la cei din jurul sau. Desi i-a achizitionat pe Dembele (22 de ani), Malcolm (22 de ani) si Coutinho, jocul de pase al catalanilor functioneaza bine, dar nu are viteza si incisivitate.

Adevarata problema a echipei este insa apararea. In acest sezon din La Liga, Barcelona a primit 1,5 goluri in medie, pe meci. Pentru o echipa care in oferta Unibet, cea mai populara agentie de pariuri online din Romania, este creditata cu prima sansa la castigarea titlului in Spania si ca un candidat cu sanse foarte mari la castigarea Ligii Campionilor, aceasta poate fi o problema majora. Accidentarile repetate ale lui Umtiti si Vermaelen nu pot fi suplinite de Lenglet, jucator adus in aceasta vara de la Sevilla, echipa care a profitat de remiza dintre Atletico si Barca si a urcat pe primul loc in clasament.

Barcelona are suficienti jucatori de calitate pentru a aduce imbunatatiri jocului sau si pentru a obtine in continuare trofee. Pana atunci, catalanii vor intalni miercuri pe PSV Eindhoven in etapa a cincea din grupele Ligii Campionilor. O victorie in acest meci le-ar asigura campionilor Spaniei primul loc in grupa si, teoretic, un adversar mai facil in primul tur eliminatoriu.