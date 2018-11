Estetica dentara, un serviciu popular ce propulseaza piata produselor de nisa

Daca in trecut ceea ce tinea de estetica dentara se refera la servicii de inalta clasa, mai scumpe, odata cu dezvoltarea acestei nise, cu educarea publicului s-a ajuns la un nivel mai accesibil. Exista si alternative, ceea ce face ca cei interesati sa nu mai depinda de un anume buget pentru a putea achizitiona anumite produse.

Marele salt de la serviciile de estetica dentara a fost realizat din momentul in care pe piata de profil s-au lansat produsele destinate a fi folosite individual. Este cazul brandului Crest, lansat si in Romania, dupa ce pe piata externa a cunoscut succes deplin. Cu o multitudine de produse, insa toate cu un punct comun insemnand ingredientul ce sta la baza acestora – peroxidul de hidrogen – Crest a devenit in scurt timp solutia la care visau multi.

Produsele Crest

Se gasesc usor, chiar si in magazinele online – www.benzicrest.ro – si reprezinta inovatia americanilor de a ingloba intr-o reteta eficienta ingrediente ce albesc dintii; peroxidul de hidrogen in concentratii diverse este in masura sa patrunda sub smalt si sa decoloreze petele ce fac ca dintii sa aiba un aspect ingalbenit. Rezultatele sunt se pare vizibile chiar si in acele cazuri in care petele dintilor sunt mai vechi si nu au fost eliminate cu produse clasice din comert.

O surpriza a acestor produse vine la capitolul pret si accesibilitate. Asta pentru ca produsele Crest sunt comparate cu tratamentele specifice din cadrul cabinetelor, cele cu laser, destul de costisitoare dupa cum stie toate lumea. Alternativa compacta, eficienta nu avea cum sa nu cunoasca succes.

Publicul tinta

Produsele Crest sunt fie pasta de dinti, creion de albire, fie plasturi Crest de altfel printre cele mai populare tipologii. Acestea se adreseaza publicului cu probleme de estetica dentara, reprezentate de petele ce rezulta ca urmare a fumatului sau consumului de cafea, printre altele. Se pare ca nu sunt restrictii si rare sunt cazurile in care albirea nu este remarcata.

Chiar si cei cu dinti sensibili se pot inscrie in cursa de incercare a unor astfel de produse, cu recomandarea ca ceea ce se alege sa fie cu o concentratie mai mica de peroxid de hidrogen.

Avantaje

Desigur, efectele neintarziate de albire a dintilor reprezinta si incurajarea de a merge mai departe cu procedura. Dupa caz si necesitate se pot folosi produse remarcabile pentru efectele imediate. In general, sunt necesare tratamente de cateva zile consecutive, fiecare pachet de Crest Supreme Flexfit incluzand un numar de benzi pentru un numar specific de zile, respectiv 7, 14 sau 21 de zile, iar daca este vorba de Gentle Routine vine la cutie si contine 14 plicuri.

Tratamentul consta in aplicarea de plasture pe toata suprafata dentara, sigilata de gelul continut. Acesti plasturi au o fixare sigura si nu se dezlipesc de la sine, ceea ce face ca actiunea ingredientelor sa fie una eficienta pe toata suprafata. Procedura dureaza in medie 60 de minute per zi, repetata la interval corespunzator cu tipul de produs – dupa specificatiile oferite de producator.

Un alt avantaj este ca astfel de produse nu conditioneaza utilizatorul de anumite programari, pentru ca poate desfasura procedura fara ajutor specializat, iar efectul este imediat observat. Pentru ca nu ataca smaltul ci patrunde sub el si actioneaza asupra petelor, produsele Crest albesc vizibil chiar si dupa prima aplicare. Pana la finalul tratamentului culoarea va fi una mai alba, perfect uniforma, iar multumirea utilizatorului una pe masura.

De retinut

Produsele Crest sunt la granita intre tratamente sofisticate si profesionale din cabinete si produsele de uz comercial. Sunt mai puternice decat marea majoritate a produselor regasite in comert si mai accesibile decat tratamentele laser.

Acestea se aplica respectand instructiunile oferite. Daca petele sunt greu de indepartat recomandarea se indreapta spre produse cu o concentratie de peroxid mai mare, de 14% spre exemplu.

Achizitionarea acestor tipuri de produse trebuie sa se realizeze cu aceeasi responsabilitate si asumare, astfel ca magazinele de profil sunt de interes. Se poate cere consiliere, astfel ca alegerea facuta sa fie una corespunzatoare cazului – intre pasta de dinti, diferitele tipuri de plasturi sau kituri de albire.

Inainte de folosire, dar si dupa exista cateva recomandari ce trebuie avute in vedere. Rezultatele albirii printr-o astfel de metoda isi fac cu siguranta aparitia, insa trebuie intretinute.