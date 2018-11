Progresul din spatele brandului GSMnet.ro

Tehnologia moderna a evoluat considerabil in ultimii ani, ajungand ca astazi sa puna la dispozitia pasionatilor de gadget-uri nenumarate dispozitive compacte si eficiente care completeaza multe dintre nevoile noastre. Telefoanele sunt cele care au inceput sa joace un rol foarte important pe aceasta nisa, iar mai nou, accesorizarea lor reprezinta una din sarcinile oricarui posesor de smartphone.

GSMnet.ro este un brand care apartine companiei private din Romania Mobiparts SRL. Aceasta dispune de o experienta larga care depaseste 13 ani si un portofoliu bogat care contine aproximativ 100.000 de produse din intreaga categorie a pieselor si accesoriilor GSM, printre care se numara husele de telefon, foliile de protectie, castile bluetooth sau diverse alte piese si componente destinate categoriei de accesorii telefoane inteligente. Platforma pe care o detine acest magazin este una de inalta performanta, dedicata unui public larg, format atat din end-users, cat si clienti de tip reseller, inregistrand un total de 450.000 de utilizatori activi.

Povestea si evolutia brandului GSMnet.ro

Aceasta companie a luat startul in aceasta activitate in anul 2005, in perioada in care tehnologia GSM incepea sa isi faca aparitia pe piata din Romania cu pasi mici, dar siguri. Totul a inceput intr-un sediu mic, situat in centrul Constantei, vreme in care o singura persoana se ocupa de gestionarea produselor care oricum erau intr-un numar relativ redus.

In anul 2006 este lansata prima versiune a magazinului online, acesta fiind si primul pas facut de companie in lungul traseu de dezvoltare in varianta online. Anul 2007 a fost cel care a atras un numar de 10.000 de utilizatori, fapt sustinut si de lansarea unei versiuni imbunatatite. Acest progres a determinat si mutarea sediului intr-o locatie mai mare si la o crestere a numarului de angajati care ajunge la 10.

Urmatoarea mutare se realizeaza in anul 2011, atunci cand a fost achizitionata o singura cladire care era impartita in 3 zone, respectiv: spatii de birouri, magazie si depozit. Procesul de management de tip Pick by Scan a fost optimizat, produsele fiind extrem de bine organizate si mapate cu ajutorul coordonatelor si a codurilor.

Anii 2012-2014 sunt cei care au marcat o crestere substantiala a cifrei de afaceri, influentata totodata si de cresterea numarului de produse si intrarea pe piata a unor nise alternative de produse.

Platforma online GSMnet.ro prezinta schimbari radicale in anul 2015, imbunatatindu-se vizibil experienta utilizatorilor in interactiunea cu site-ul magazinului. Fluxul activitatii este automatizat tot mai mult, fiind lansata si platforma Business to Business destinata resellerilor, in care acestia pot beneficia de costuri preferintiale in functie de pragul lunar de comenzi, preturi mai reduse pentru volume mai mari de achizitii si alte bonusuri de fidelizare.

2017 a prezentat o crestere a cifrei de afaceri cu 34% fata de 2016, fiind si cea mai mare din ultimii 13 ani de existenta a companiei. Din punct de vedere al resurselor umane si acestea prezinta o crestere, fiind vorba de 33 de membri, iar birourile si depozitele insumeaza o suprafata larga de 2000 mp.

Desi este vorba de lansarea unui magazin online, succesul a venit in timp, treptat, cu incercarea continua de a perfectiona calitatea serviciilor pe care le pune la dispozitie, extinzandu-se astfel si din punct de vedere logistic. Aceasta extindere a conturat si mai puternic identitatea brandului, acestea fiind si insotite de strategii de marketing corespunzatoare, dar si de o promovare adaptata stilului caracteristic de business.