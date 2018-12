Cum Alegi Verighetele de Cununie

Traditia purtarii inelelor de nunta, este mai veche decat cele mai multe alte ceremonii cunoscute de noi. A experimentat testul timpului, religiilor si credintelor diferitelor natiuni si a venit la noi in aproape aceeasi forma in care a provenit cu mii de ani in urma.

Unii cercetatori cred ca, traditia schimbarii inelelor de nunta provine din Grecia antica, altii atribuie acest ritual Egiptului antic, dar absolut toata lumea este de acord ca istoria sa este impresionanta, fiind mult mai veche decat crestinismul. Unii oameni de stiinta spun ca primele inele de nunta au fost facute din stuf sau canepa, atunci cand metalele pretioase nu erau cunoscute de omenire. Cu toate acestea, indiferent daca inelul este facut din aur sau dintr-o ramura simpla, semnificatia acestuia ramane aceeasi pana in ziua de azi.

Interesant, un vechi scriitor grec si figura publica, Plutarh, a scris ca purtarea inelelor de nunta la greci si romani, se facea pe degetul inelar. Se credea ca acest deget era conectat direct la inima, si, ca urmare, aducea pasiuni emotionale de dragoste si devotament. Cu mii de ani in urma, si de altfel si astazi, un inel de cununie este un cerc care nu are inceput sau sfarsit. Simbolizeaza dragostea vesnica, pe care sotii si-o poarta unul altuia, si, datorita acestui lucru, casnicia va dura, chiar daca in anii de casnicie exista multe incercari. Atunci cand vrei sa alegi verighetele de cununie trebuie sa acorzi atentie urmatoarelor caracteristici:

Alegerea metalului

Mai intai, decide culoarea inelelor de nunta si, in consecinta, metalul din care vor fi facute. In mod traditional, verighetele de cununie sunt fabricate din aur rosu. Totusi, moda nu se opreste, iar acum in magazinele de bijuterii este destul de usor sa gaseasca inele de cununie nu numai din aur rosu, ci si din aur alb, aur galben sau combinat, precum si de argint.

Indiferent cat de greu este sa vezi o astfel de frumusete, alegerea trebuie abordata foarte critic. In plus, fata de preferintele gustului, este necesar sa se tina seama de aspectul practic al acestora. Daca alegi inele din argint, trebuie sa stii ca argintul este mult mai moale decat aurul si, pentru a-i pastra aspectul original, va trebui sa il elimini periodic. Cuplurile mai practice si mai vizionare aleg modele din aur combinat. Combinatia mai multor nuante de metal intr-un ornament, iti permite sa combini verigheta de cununie cu oricare alte bijuterii. In plus, aurul combinat ofera posibilitatea de a alege diferite versiuni de seturi de verighete unisex.

Alegerea unui design

Atunci cand alegi un design trebuie sa te bazezi pe sentimentele si simtul gustului. Pe baza designului, toate inelele de nunta pot fi impartite in doua tipuri principale: clasice si decorate. Modelele clasice sunt preferate de majoritatea fetelor tinere. Conform traditiei, un inel de nunta nu ar trebui sa aiba detalii suplimentare, ci ar trebui sa fie simplu, astfel incat viata de familie sa fie, de asemenea, neteda, fara prea multe urcusuri si coborasuri. Clasicii nu ies niciodata din stilul lor, si exista o mare probabilitate de a gasi inele pereche. In plus, pretul acestor modele depinde doar de costul unui gram de metal, neexistand nicio crestere a costurilor de decorare, insertii si tratamente suplimentare. Verighetele decorate sunt modele cu gravura, cu diamante sau lucrate in filigran.

Atunci cand alegi astfel de inele, ia in considerare compatibilitatea cu viata. Evita formele complexe. Decorarea nu trebuie sa se agate de haine si, in general, sa cauzeze neplaceri. Verighetele de cununie vor fi purtate nu numai la nunta, ci, si in fiecare zi. Inelele sotilor nu trebuie sa fie neaparat asociate. Desigur, este bine daca sotii au aceleasi preferinte, insa exista si opinii diferite. In acest caz, acorda atentie verighetelor a caror design este compatibil unul cu celalalt. Barbatul poate alege un model mai riguros si mai masculin, iar femeia, un model mult mai feminin, care sa se potriveasca cu stilul sau.

Alege latimea

Urmatorul parametru important este latimea inelului. Inelele inguste sunt considerate a fi de la 2 la 4 mm, medii – de la 4 la 6 mm si late – de la 6 la 8 mm. Inele inguste sau, dimpotriva, foarte largi arata bine pe degetele lungi si subtiri. Daca degetele sunt groase, se recomanda inele de 4-6 mm. Modelele prea late sau inguste vor arata mai putin atractive pe astfel de degete. Pentru degetele de lungime medie, cele mai optime sunt inelele de la 2 la 6 mm. Barbatii sunt sfatuiti sa acorde atentie verighetelor de cununie cu latimea de la 4 la 8 mm latime. In orice caz, inelul de cununie trebuie sa fie destul de confortabile. Desigur, la toate aceste reguli pot exista si exceptii. Poti incerca mai multe tipuri de inele pentru a decide care se aseaza cel mai bine pe degetele voastre.

Alege un profil

Profilul este forma inelului in sectiune transversala. Cele mai multe inele de nunta au un profil interior plat, iar partea exterioara este rotunjita. Cele mai multe femei tinere aleg din ce in ce mai mult, inelele de nunta cu un profil de confort, care este folosit de mult timp in Europa. Astfel de verighete au o forma rotunjita atat in exterior, cat si in interior, ceea ce asigura o purtare confortabila. Datorita acestei forme a profilului, ornamentele largi stau mult mai confortabil, deoarece nu ranesc degetul si ies mult mai usor atunci cand mainile sunt mai umflate. Astfel de verighete de cununie, confortabile, sunt recomandate pentru cei care prefera bijuteriile voluminoase. In acelasi timp, astfel de modele sunt simple si mult mai accesibile.

Decoratiuni cu semnificatie

Verighetele de cununie sunt simbolice. Din acest motiv, multe cupluri incearca sa le personifice, cumparand inele, de exemplu, cu o gravura interioara. Noile colectii de verighete pentru cununie, prezinta modele pentru cei care apreciaza individualitatea. Pentru a pastra simbolistica, designerii nu creeaza doar inele cu un design real, ci si cu un inteles deosebit. Suprafetele interioare si exterioare ale inelului sunt realizate din metal de diferite nuante, care simbolizeaza cele doua parti ale relatiei – cea pe care o vede toata lumea si cea despre care numai sotul si sotia stiu.

