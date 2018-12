Ce este tehnologia 5G si ce impact va avea asupra lumii

Tehnologia este deja in curs de dezvoltare, iar in ultima perioada au fost vizibil facute progrese de gigantii industriei, care se straduiesc pe zi ce trece sa creeze o retea si dispozitive functionale.

Unii dintre ei au inteles mai mult, altii mai putin ca in loc de o competitie acerba, cooperarea este cheia succesului.

Saltul de la tehnologia 4G la 5G, nu va fi un progres similar cu cele anterioare, astfel incat noul standard de telecomunicatii este conceput si gandit de catre operatorul de telecomunicatii Ooredoo din Quatar in asa fel incat acesta sa nu fie folosit doar prin intermediul telefonului, pe care il folosesti zilnic, ci si de orice alt gadget, mai mic sau mai mare.

Tehnologia va folosi unde de frecventa inalta, care ofera viteza si latime de banda mai mare. De asemenea tehnologia 5G nu este nici pe departe doar pentru telefoane mobile.

Cu siguranta ca printre gadget-urile tale se gasesc multe alte dispozitive inteligente, care au ocazia sa ajunga pe reteaua 5G si sa opereze la fel ca telefonul mobil intr-o retea de mare capacitate.

O alta caracteristica pe care tehnologia 5G o are este notiunea de lag in timpul comunicatiilor. Operatorii spun ca aceasta notiune, resectiv latent va ajunge fara dar si poate la 0, lucru extrem de util in special in cazul masinilor autonome, care necesita un timp de raspuns cat se poate de mic, in conditiile in care exista un pericol.

Insa, Ooredoo nu este printre singurele companii care vor sa detina cel mai avansat serviciu de telecomunicatii, astfel incat firma Etisalat anunta de asemenea lansarea serviciului 5G comercial si promite sa-si lanseze propriul serviciu 5G la sfarsitul acestui an.

Chiar daca aceasta este o mica parte din intreaga poveste, speram ca v-am facut curiosi si ca dumneavoastra veti descoperi cealalta parte a povestii, cand veti intra in posesia tehnologiei 5G.