Concert Andre Rieu 2019

Amatorii de muzica clasica, musical, opera si muzica de film au oportunitatea de a participa la un concert Andre Rieu in anul urmator. Artistul supranumit si “regele valsului” va concerta la data de 5 aprilie, in Cluj, in cadrul BT Arena.

Publicul roman este familiarizat cu prezenta marelui artist la noi in tara, deoarece acesta a mai concertat in Bucuresti in anii trecuti.

Este binecunoscut faptul ca Andre Rieu sustine concerte impresionante alaturi de orchestra sa si bucura astfel mii de oameni din intreaga lume.

In anii trecuti, l-a avut ca invitat special pe Gheorghe Zamfir in concertul din Bucuresti. Dat fiind ca folclorul romanesc a avut parte de mare succes, Andre Rieu l-a cooptat pe marele artist si in alte concerte in afara tarii noastre, unde succesul a fost imens.

Publicul international a fost incantat cu opera care l-a facut celebru pe Gheorghe Zamfir, “ The lonely shepherd” dar si cu alte piese din folclorul romanesc, interpretate intr-o maniera incredibila, ca “Ciuleandra” sau “Mocirita cu trifoi”.

Andre Rieu este extrem de incantat de publicul romanesc, fapt care il determina sa revina indata ce are ocazia in tara noastra. Artistul a declarat ca in tara noastra se simte “ca acasa”.

Biletele pentru uimitorul concert de la Cluj vor fi disponibile in zilele ce urmeaza, asa ca nu ezitati sa va rezervati un loc! Pretul biletelor porneste de la 200 de lei, in functie de categoria de loc dorita de dumneavoastra.

Bucurati-va sufletele prin intermediul muzicii cantate cu atata pasiune de catre Andre Rieu!