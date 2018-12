Asociația Centrul de Incubare Creativ – Inovativ de Afaceri (CICIA) Roznov, Neamţ este partener în cadrul proiectului The BOND

Improvement of situation of teenage girls who get pregnant and give birth (Îmbunătăţirea situaţiei tinerelor adolescente ce rămân însărcinate şi dau naştere).

Proiectul este finanțat prin programul european „Erasmus+ – KA2 ”Parteneriate strategice pentru tineret”. Parteneriatul, este compus din 7 organizaţii din 6 ţări europene: Fundaţia po DRUGIE (Polonia), Mad for Europe Organisation (Spania), Right Challenge Association (Portugalia), Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri – CICIA (România), MHA Goodwill Association (Belarus), Univerity of Thessaly (Grecia) şi Institutul European de Dezvoltare Locala (Grecia).

Proiectul are ca scop sprijinirea mamelor adolescente şi prevenirea excluderii sociale a acestora creând o abordare modernă, cuprinzătoare, care să corespundă atât nevoilor lor curente cât şi pentru o dezvoltare socială normală (socială, educaţională, personală). Se urmărește să se dezvolte și să pună în aplicare noi instrumente de lucru inovatoare, contribuind în acelaşi timp la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor persoane şi sprijinirea incluziunii sociale. Proiectul va permite crearea și promovarea unor metode eficiente și moderne de lucru adaptate la nevoile și capacitățile beneficiarilor.

Proiectul The BOND va avea un impact asupra specialiştilor, oferindu-le instrumentele necesare pentru a adopta o metodă de lucru inovatoare, bazată pe competenţe sociale. Se vor pune la dispoziţia specialiştilor instrumente non-formale de lucru cu aceste tinere mame. Impactul asupra mamelor se va observa din informaţiile oferite care se vor adresa direct problemelor personale şi le vor ajuta la o mai buna incluziune socială. Totodată, vor avea posibilitatea să îşi prezinte povestea publicului larg

Principalele rezultate ale proiectului sunt: cate un BLOG elaborat de fiecare ţară parteneră a proiectului, dedicat atât mamelor adolescente cât şi specialiştilor ce lucrează în beneficiul acestei categorii sociale, un SCENARIU – atelier pentru a lucra mult mai uşor cu mamele adolescente, bazat pe competenţe sociale şi un MANUAL interactiv pentru personalul care lucrează cu aceste tinere.

Prima reuniune, de lansare a proiectului, a avut loc în Lousada (Portugalia), în perioada 17 – 18.09.2018. Au fost puse la punct aspectele operative.

A doua reuniune a partenerilor va avea loc la Piatra Neamt (Romania) în luna martie 2019, întâlnire în cadrul căreia se vor prezenta versiunile propuse de partenerii proiectului în ceea ce priveşte crearea scenariilor – atelier. Este programată şi activitatea pentru Output 1 – cursul de formare a specialiştilor. Această activitate se va desfășura la Salonic (Grecia) în mai-iunie 2019.

Elementele de impact și sustenabilitate la implementarea proiectului și după încheierea sa este de așteptat să se producă asupra grupurilor țintă (mamele adolescente, profesori, asistenţi sociali, psihologi), și alte părți interesate din țările partenere (Polonia, Spania, Portugalia, România, Grecia, Belarus), precum și la nivelul UE, oferind instrumentele și materialele necesare pentru transferul în continuare a rezultatelor.

Ne găsiți și pe internet: www.cicia.nt.ro, http://cicia.nt.ro/mameadolescente/, https://www.facebook.com/groups/2055672374754056/