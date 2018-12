Despre ROBOR si ce influente are in ratele celor cu credite

ROBOR-ul este unul dintre indicii de referinta si se refera la rata medie a dobanzii la care bancile fac imprumuturi. Denumirea sa vine de la Romanian Interbank Offer Rate si se stabileste de catre BNR. Acest indice se stabileste printr-un calcul cunoscut, un calcul zilnic ce face media ratelor de dobanda afisate la 10 banci, ce sunt selectate in functie de anumite criterii de performanta.

Dobanda influentata de ROBOR este cea variabila in lei. Bancile utilizeaza indici de tip ROBOR 3m sau 6m si nu numai. Intereseaza pe oricine detine credite in lei aceste valori, intrucat influenteaza in mod direct plata lunara sub forma de rata. In ultima perioada a existat o crestere semnificativa, astfel ca populatia a resimtit diferenta, fiind nevoiti sa achite rate mai mari ca in trecut.

Evolutia acestor dobanzi tine de evolutia randamentelor titlurilor de stat. Cand ROBOR s-a majorat, o cauza a fost nevoia de lichiditati, adica de bani necesari in sistemul financiar. O influenta aici au fost si incasarile Ministerului Finantelor. O alta cauza poate fi imprumutul statului pentru a acoperi deficitul din PIB (produsul intern brut). De asemenea, o influenta o are si cantitatea de bani ce iese din tara.

Cum resimte populatia cu credite in lei

ROBOR-ul are influenta numai asupra creditelor in lei, cu dobanda variabila. Valorile de referinta de care bancile tin cont sunt diverse si depind de tipul de credit sau de cat a rambursat deja persoana in cauza. Valorile cele mai importante sunt adesea ROBOR 3m, 6m sau 9m.

Spre exemplu in celebrul program Prima Casa, dobanda este calculta prin formula ce include ROBOR-ul la 3 luni plus alte 2 variatii.

ROBORUL poate fi aplicat asa cum publica BNR sau banca poate decide o valoare mai mica, insa niciodata mai mare decat aceasta. BNR publica zilnic aceste valori, iar bancile isi vor actualiza dobanda trimestrial, un calcul la care au in vedere incidele din ultima zi a trimestrului sau prima zi din celalalt trimestru.

Exemplu: banca reactualizeaza calculul de dobanda la final de an, pentru un prim trimestru al anului urmator. In acest sens se va orienta spre ROBOR 3m – la 3 luni din data de 31 decembrie, dupa caz ultima zi bancara sau prima din anul urmator.

Conform ordonantei in vigoare, la valoarea ROBOR se adauga marja stabilita de banca, reiesind noua dobanda valabila pentru urmatoarele 3 luni si astfel si noua rata lunara. Cu fiecare crestere a ROBOR creste si rata, respectiv scaderea acestui indice scade si rata.

Se poate considera astfel ca populatia este strict dependenta de conditiile de piata bancara? Ceea ce putini stiu este ca BNR are anumite instrumente cu care poate oarecum controla evolutia dobanzilor. Cand inflatia creste, BNR majoreaza dobanda si astfel va stapani cresterea preturilor si a dobanzilor pe piata. Sau poate acorda lichiditati pentru ca dobanzile sa nu creasca foarte mult, atunci cand bancile au o problema in acest sens.