Companie de rent a car ce ofera servicii premium – CraiovaRentaCar

Oricine ajunge in Banie se poate bucura de un oras frumos, cu multe atractii turistice. Dincolo de aceste aspecte, Craiova este un centru important in Romania, motiv pentru care este vizitat de oameni de afaceri, straini si romani deopotriva, multi dintre acestia preferand sa calatoreasca cu avionul pentru a ajunge in Aeroportul International Craiova si de acolo cu un mijloc de transport in oras.

Indiferent de motivul pentru care se viziteaza orasul, turism sau business, faptul ca serviciile de inchirieri auto in Craiova sunt accesibile, reprezinta un mare plus. In aeroportul orasului pot fi gasite taxiuri, insa niciun alt mijloc de transport nu poate concura cu serviciile de rent a car.

Avantajele principale ale inchirierii unei masini (cu sofer sau fara) se extind dincolo de confortul psihic asigurat celui care calatoreste si stie ca la sosire este asteptat de un mijloc de transport confortabil.

Rezervarile pentru o masina, pentru o anumita data, sunt la indemana oricui

Din orice colt al lumii ar veni o persoana in Craiova, rezervarea unei masini se recomanda sa fie realizata la o data anterioara, cu cel putin doua saptamani inainte. Rezervarile se pot face direct pe site-ul CraiovaRentaCar.ro sau telefonic si nu presupun plati anticipate. Mai mult de atat, in situatiile in care persoana care a facut rezervarea nu va mai calatori in Craiova, poate sa anuleze oricand rezervarea fara a plati o taxa.

Preturi accesibile cu discount-uri bune se pot obtine de catre toti cei care rezerva masini din timp sau au sansa de a solicita servicii de rent a car din aeroport Craiova intr-o perioada in care firma de inchirieri deruleaza promotii importante.

Nu in ultimul rand, rezervarea unei masini poate fi realizata chiar si de catre persoane mai putin familiarizate cu Internetul, site-ul CraiovaRentaCar fiind intuitiv si user friendly. Practic, prin completarea unor campuri din formularul plasat chiar pe prima pagina, orice client poate fi sigur ca masina preferata il va astepta la aeroport.

Masinile pot fi inchiriate in functie de preferinte sau de necesitati

Nu este o tactica utilizata pentru a convinge, fiind cat se poate de natural si potrivit ca o masina sa se inchirieze in functie de preferinte si/sau necesitati. Multi dintre cei care inchiriaza masini sunt turisti care isi doresc sa sofeze o masina pe care nu au mai condus-o niciodata sau sunt oameni de afaceri care au nevoie sa se prezinte la o intalnire importanta si modul in care isi vor face aparitia conteaza.

Alti clienti pe care CraiovaRentaCar ii are calatoresc in grup si, dincolo de modul in care arata masina ca model, au nevoie de mai multe locuri si confort. Exemplele pot continua in aceeasi nota – fiecare client va inchiria in mod asumat o masina, in functie de necesitatile pe care le are.

Pot fi inchiriate masini cu sofer

Sunt si situatii in care persoana care inchiriaza o masina nu detine permis auto sau pur si simplu nu isi doreste sa conduca un autovehicul. In astfel de situatii inchirierea cu sofer este o solutie viabila care raspunde optim dorintelor clientului.

CraiovaRentaCar, firma de inchirieri masini din Craiova, propune o oferta potrivita chiar si celor mai pretentiosi clienti, motiv pentru care se numara printre cele mai solicitate astfel de firme din judetul Dolj si din tara.