De ce sa petreci Craciunul in Maramures?

Una dintre cele mai frumoase perioade ale anului este cu siguranta perioada Sarbatorilor de iarna, iar locul unde se petrec acestea, cu siguranta vor amplifica sentimentele de liniste si bucurie din sufletele fiecaruia.

Unul dintre acele locuri cu adevarat speciale din tara noastra, unde se respecta traditiile si obiceiurile stramosesti este Maramures. Aici, datorita locurilor pitoresti, oamenilor, bucatelor traditionale pregatite de gospodine si colindatorilor,oricine ajunge aici de Craciun poate avea parte de cele mai frumoase sarbatori din viata.

Astfel, aceasta zona, datorita edificiilor din lemn, portului national si spiritualitatii ce se simte pretutindeni, transforma Maramures in una dintre cele mai frumoase si dorite zone pentru a te bucura de aceasta perioada din an.

In Maramures, oamenii locului au pastrat cu sfintenie traditia colindelor, de aceea in aceasta perioada, satele maramuresene sunt pline de tineri care trec din casa in casa pentru a ura de bine satenilor. In seara de Ajun, copiii pleaca in colindat imbracati in hainele populare, iar pentru urarile facute, ei primesc mere si colaci.

Traditia taierii porcului sau Ignatul este o alta traditie pe care morosenii o pastreaza cu sfintenie, caci atunci toti satenii se aduna intr-un loc pentru a se infrupta din pomana porcului si horinca lor speciala.

Dupa slujba de Craciun, are loc un obicei foarte important al zonei, si anume Viflaimul. Astfel, te poti bucura alaturi de localnici de o zi a Craciunului cu adevarat speciala, cand satenii incerca sa redea cu ajutorul costumelor si mastilor, nasterea lui Isus.

Sarbatorile in Maramures sunt complete atunci cand alegi sa te cazezi in una dintre casele localnicilor, astfel incat sa poti participa alaturi de acestia la toate obiceiurile specifice locului.