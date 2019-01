Cele Mai Bune Masini de Gaurit cu Coloana

Masinile de gaurit in coloana sunt utile pentru orice persoana, aceste masini fiind alegerea cea mai potrivita, ele facandu-si treaba foarte bine. Este important sa va alegeti niste produse de o calitate cat mai buna, aceste produse fiind indicate pentru treburile pe care le veti face, dar si pentru meseria voastra. Un magazin precum casaidea.ro va pune la dispozitie niste masini de gaurit de o calitate superioara, acestea facandu-si treaba foarte bine. Nu va va fi greu sa gasiti astfel niste masini de gaurit cu coloana excelente pentru nevoile pe care le veti avea, aceaste masini fiind indicate pentru orice fel de proiect.

Puteti avea astfel in vedere o masina de gaurit verticala de la Scheppach, aceasta masina fiind excelenta pentru mai multe tipuri de materiale, ea avand 5 viteze pentru lemn, metal, dar si pentru toate materialele plastice obisnuite. Cosntructia acestei masini de gaurit este robusta din otel, aceasta conferindu-i masinii stabilitatea pe care o doriti, iar motorul este unul foarte puternic, acesta atingand 500 W. Sistemul de aliniere cu laser este foarte exact, lucru ce va fi util in lucrarile de precizie.

Modul de actionare al acestei masini este prin intermediul curelelor trapezoidale, iar reglarea vitezei este un lucru usor de facut, voltajul fiind de 220V, iar puterea atingand 500W. Puteti alege intre cinci turatii, in functie de nevoile voastre, iar greutatea acestei masini de gaurit va fi de 17 kg.

O alta masina de gaurit cu coloana pe care ar trebui sa o aveti in vedere este cea produsa de GUEDE, aceasta masina avand o Curea-V cu reglare a vitezei cu maner, precum si un sistem de tensionare a benzii. Afisajul digital este cel care va ofera toate informatiile dorite cu privire la ceea ce veti avea de facut, iar laserul marcator va va ajuta mult in lucrarile ce au nevoie de o precizie mai mare.

Aceasta masina dispune si de o inaltime reglabila de gaurire, aceasta oferindu-va posibilitatea de a regla masina la un unghi de 45 de grade. Elementul de prindere cu care vine echipata aceasta masina de gaurit este si el foarte util, pentru ca va va ajuta in relizarea lucrarilor cu o precizie cat mai buna. Numarul de nivele pe care aceasta masina de gaurit le ofera este de 9, iar capacitatea sa de gaurire in otel este de pana la 16 mm.

Puteti sa alegeti chiar si o masina de gaurit cu coloana de o putere mai mare, in cazul in care va veti dori acest lucru, casaidea.ro, punandu-va si o astfel de masina la dispozitie. O coloana de foraj 600 W este excelenta, ea oferindu-va o putere mai mare, pentru a realiza diversele sarcini pe care le aveti de indeplinit. Aceasta masina vine echipata cu un sistem de tensionare a benzii, dar si cu o bila ax rulment. Suprafata mesei de lucru in cazul acestei masini este de 200 x 200 mm, iar inaltimea ei este din nou reglabila, cu o inclinare de 45 de grade. Pozitia sa este reglabila, asfel incat forarea este una extrem de precisa. Elementul de prindere asigura o precizie ridicata, diametrul coloanei fiind de 60 mm. Daca este sa vorbim despre nivelul de zgomot, este bine de stitu ca nivelul de zgomot emis de aceasta masina de gaurit este de 71 dB.

Daca aveti nevoie de masini mai eficiente care sa va ofere o putere mai mare, puteti alege astfel de masini, magazinul punandu-va la dispozitie mereu niste produse de o calitate foarte buna care va vor satisface nevoile. Puteti sa va orientati chiar si catre o Masina de gaurit Scheppach, ea fiind echipata cu un ghidaj laser ce permite realizarea fara dificultate a unor gauri centrate, lucru ce va insemna ca o veti putea folosi pentru a obtine niste rezultate excelente datorita motorului sau puternic, dar si datorita celor cinci trepte de viteza. Suportul sau trainic va garanta o performanta pe termen lung, masina avand o constructie realizata din fonta, dar si un motor de inductie, precum si un ghidaj laser, foarte util pentru lucrarile de precizie. Puterea acestor masini este una foarte mare, ea atingand 550W, aceasta masina avand o greutate de 23 Kg.

Magazinul casaidea.ro va mai ofera si o masina de gaurit in coloana cu racire pe apa, masina ce va fi foarte utila in unele situatii, atunci cand aveti de-a face cu anumite materiale. Aceasta masina are avantajul ca permite conectarea la apa pentru racire, ea fiind dotata cu suruburi de reglare, dar si surub de blocare. Protectia la suprasarcina este un alt lucru important atunci cand vine vorba despre aceasta masina,ea fiind echipata si cu un suport cu realizare din aluminiu. Manerul de transport al acestei masini de gaurit poate fi folosit atunci cand se doreste mutarea masinii, iar manivela poate fi montata pe ambele parti. Din punctul de vedere al puterii masina are un motor de 2880 W, ea avand o capacitate de gaurire de 152 mm. Lungimea furtunului pentru apa este de 3 metri.